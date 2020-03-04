Срочное заявление о коронавирусе из Кремля

Если верить паническим слухам и неподтвержденным сплетням, которые распространяются в Сети, в Москве из-за коронавируса якобы сложилась катастрофическая ситуация. Рассказывают о тысячах заболевших и проваленных мерах по защите города от эпидемии. На самом деле все совсем не так.
Чтобы окончательно расставить все точки над "i", с заявлением выступил официальный представитель Кремля. "В Москве резко не осложнялась ситуация в связи с коронавирусом", – цитирует "Интерфакс" Дмитрия Пескова. Так он ответил на вопрос журналистов о предпринимаемых мерах в связи с "резким осложнением ситуации" после прибытия в столицу зараженного россиянина.
Ранее стало известно, что больным с подозрением на коронавирус, а также тем, кто контактировал с такими людьми, было выделено два отдельных корпуса в новейшей столичной клинике. Специалисты предпринимают самые жесткие меры по контролю над эпидемией.
Также в СМИ сообщили о волне фейков, которые рассылаются людям в социальных сетях с целью посеять панику. Эксперты советуют наказывать организаторов подобного рода информационных кампаний, а людям рекомендуют не вестись на провокации и сохранять спокойствие.
Напомним, эпидемия коронавируса возникла в Китае в городе Ухань. Вскоре она распространилась на другие страны. Сейчас болезнь официально зарегистрирована на всех континентах за исключением Антарктиды.
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