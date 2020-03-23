Врач назвал лучшие продукты для повышения настроения

Невролог Ринат Богданов назвал лучшие продукты, которые помогут человеку поднять настроение. Специалист отметил, что в них содержатся вещества, которые расщепляются для выработки серотонина – гормона счастья, сообщает телеканал "360".
Они есть в бананах, сыре, шоколаде и молочных продуктах, а также в мясе индейки и кролика. Эти продукты содержат триптофан, из которого организм "добывает" серотонин. Также врач посоветовал снизить потребление сахара и жиров, заменив их на оливковое или льняное масло, передает РИА Новости.
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