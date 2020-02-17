Любителям пива вынесли страшный приговор

Глава Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии предупредил, что цирроз печени может спровоцировать даже легкое спиртное. Он подчеркнул, что любой алкоголь токсично воздействует на организм человека.
По словам Гарика Манукьяна, многое зависит от количества и продолжительности употребления алкогольных напитков. При этом для примера врач вспомнил пациента, у которого цирроз печени образовался из-за ежедневного употребления джина-тоника.
Медик отметил, что очень тяжелыми являются пивные циррозы, сообщает Life.ru. Он добавил, что нет такого понятия в отношении спиртного: что вредно, а что полезно.
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