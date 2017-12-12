Названа причина цирроза печени

Новосибирские ученые продемонстрировали, что метанол необратимо связывается с элементами клеток печени, в частности с молекулами ДНК, и разрушает ее. Для исследования они использовали единственный в России ускорительный масс-спектрометр, разработанный и созданный в Институте ядерной физики.

Сотрудники лаборатории радиоуглеродных методов анализа Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Института ядерной физики и Научно-исследовательского института экспериментальной и клинической медицины провели эксперимент на мышах. Самцам вводили метанол, а затем отбирали необходимые для исследования органы животных (печень, почки, легкие и мозг) через час, три, десять и 24 часа.

Выяснилось, что со временем количество метанола снижалось во всех образцах органов, кроме печени. В ней уровень этого опаснейшего яда оставался практически неизменным, сообщает пресс-служба НГУ. Это говорит о необратимых процессах в органе, вызванных взаимодействием спирта с клетками печени.

По словам специалистов, портится именно генетический материал клеток, что препятствует их воспроизводству. Исследователи сделали вывод, что причиной алкогольного цирроза печени является хроническое воздействие и накопление метанола в этом органе даже при его малом содержании в напитке. В связи с этим специалисты рекомендуют не рисковать, употребляя алкоголь из неизвестных источников.

Напомним, осенью этого года американские ученые пришли к выводу, что злоупотребление спиртными напитками повышает риск развития сразу нескольких видов рака. Специалисты выявили, что алкоголь может провоцировать онкологию груди и пищевода.

При этом ежедневное употребление всего 13 граммов алкоголя повышает вероятность возникновения злокачественной опухоли на 5-17%. 100 граммов спирта повышают риск развития рака пищевода в пять раз, а развития цирроза печени – в два раза.