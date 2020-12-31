Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 декабря 2020 года

Как отмечают эксперты, в 2021 году человечество сможет справиться с коронавирусом. Для этого уже сейчас в разных странах запущена программа вакцинации. О том, как будет выглядеть этот процесс в России, можно понять по происходящему в Москве. С каждым днем все больше людей могут записаться на бесплатный укол вакционой "Спутник V".
Коронавирус в Москве
- Заболели – 803 203
- Умерли – 11 136
- Выздоровели – 621 292
Коронавирус в России
- Заболели – 3 131 550
- Умерли – 56 430
- Выздоровели – 2 525 418
Коронавирус в мире
- Заболели – 82 656 790
- Умерли – 1 803 998
- Выздоровели – 58 501 454
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