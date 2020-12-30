Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

Оперативный штаб Московской области по коронавирусу назвал округа региона с самым большим суточным приростом заражённых COVID-19. Всего за минувший вторник ковид подхватили 1608 жителей Подмосковья.
Список возглавил Сергиев-Посад, где было зафиксировано 134 новых инфицированных пациентов. За ним следуют Одинцово и Красногорск с 95 и 88 заражённых соответственно. В первую десятку антирейтинга также вошли Балашиха, Королёв, Люберцы, Раменское, Серпухов, Домодедово и Ленинский округ, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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