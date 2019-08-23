Хирург опроверг миф об аппендиците из-за семечек

Семечки подсолнечника не способствуют развитию воспаления аппендицита. Такое заявление сделал заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук Андрей Кригер, передает телеканал 360 со ссылкой на РИА Новости.
По словам профессора, эти вещи никак не связаны. Более того, нет доказательств того, что физические нагрузки или предпочтения в еде провоцируют заболевание. Кригер напомнил: профилактики аппендицита не существует – при острой форме воспаления необходимо хирургическое вмешательство.
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