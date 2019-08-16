Эликсир бессмертия для правящей элиты: Малахов обнародовал секретные документы

Писатель Игорь Соколов нашел архивы НКВД еще в 90-е. По словам литератора, лаборатория находилась в поселке Красково Московской области на базе одной из дач.
"Первый документ, который попал в руки – это был приказ руководителя ОГПУ Менжинского, где он писал, что по личному распоряжению Сталина, что создается лаборатория на основе дачного комплекса "Красково", которая начала носить кодовое название "Андроген", – рассказал Соколов в программе "Прямой эфир".
Сначала на дачу привезли группу ученых – шесть человек. После в лабораторию доставили деревянные ящики наполненные нетронутыми, необработанными минералами. К примеру, 50 килограммов серого колчедана, столько же сурьмы, сернистой ртути, сернистого серебра, 10 килограммов чистого золота, и много чего еще.
"Целей было две. В первую очередь продлить жизнь руководителей. Вторая – это получение алхимического золота, которым можно было расплачиваться за технологии, которые мы выкупали у Запада", – сообщил писатель в "Прямом эфире".
По словам Соколова, 1938 году группа ученых и весь обслуживающий персонал дачи был расстрелян. Писатель полагает, что ученые обладали информацией, утечку которой нельзя было допустит ь в массы.
"Сотрудники, которые работали в этой лаборатории, они были причастны к Масонскому ордену и Ордену Розенкрейца", – рассказал Соколов.
После Андрей Малахов продемонстрировал в студии "Прямого эфир" рассекреченный документ, где указано, что специалисты должны сначала получить "философский камень", с помощью которого в последствии попытаться получить чистое золото. Также отмечается, что порошок "философского камня" при соединении с майской росой образует, так называемую "Живую воду" – эликсир жизни, исцеляющий от болезней и продлевающий жизнь.
Ознакомившись с документами, эксперты сегодняшнего выпуска ток-шоу "Прямой эфир" подметили, что, так как ни Иосиф Сталин, ни его заместитель по партии Андрей Жданов не дожили даже до 80 лет, следовательно, "философский камень", а значит и чудодейственный эликсир, так и не был изобретен. Лаборатория "Андроген" со своей задачей не справилась.
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