Эликсир бессмертия для правящей элиты: Малахов обнародовал секретные документы

Шоумен Андрей Малахов обнародовал рассекреченные архивы НКВД о лаборатории "Андроген", созданной 2 февраля 1933 года. Ее сотрудники по личному заданию Сталина должны были найти эликсир бессмертия для правящей элиты СССР. Приблизились ли ученые к разгадке тайны вечной молодости – никто не знает. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" стало известно, что лабораторию уничтожили, а сотрудников расстреляли.

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