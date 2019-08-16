Россияне массово отказываются от вредных привычек

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева призналась, что россияне стали тщательнее следить за своим здоровьем. Они стараются правильно питаться и избавляются от вредных привычек. По словам специалиста, огромное влияние на переосмысление ценностей оказали СМИ, которые пропагандируют здоровый образ жизни.
"Подтвержу, что россияне больше внимания стали уделять своему здоровью. Им не все равно, каково состояние их здоровья, как они выглядят. Это обусловлено тем, что больше СМИ стали говорить о здоровье, о важности его сохранения. Информационные блоки мотивируют людей задумываться о своем будущем. Это не может не радовать", – заявила Королева в интервью НСН.
Специалист отметила, что благосостояние общества зависит от молодежи, которая тоже изменила приоритеты. Она занимается спортом, отказывается от вредных привычек и фастфуда. По словам Королевой, молодые люди – основная рабочая сила.
Ранее в Росстате провели исследование и выяснили, как изменился рацион наших соотечественников за последние 40 лет. Россияне стали есть меньше картофеля, хлеба и макарон – теперь они делают выбор в пользу ягод и фруктов.
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