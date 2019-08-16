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Здоровье

Россияне массово отказываются от вредных привычек

Фото: www.globallookpress.com
Российский диетолог заявила, что жители нашей страны стали уделять больше внимания правильному питанию. Специалист дала интервью представителям СМИ.
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Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева призналась, что россияне стали тщательнее следить за своим здоровьем. Они стараются правильно питаться и избавляются от вредных привычек. По словам специалиста, огромное влияние на переосмысление ценностей оказали СМИ, которые пропагандируют здоровый образ жизни.

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"Подтвержу, что россияне больше внимания стали уделять своему здоровью. Им не все равно, каково состояние их здоровья, как они выглядят. Это обусловлено тем, что больше СМИ стали говорить о здоровье, о важности его сохранения. Информационные блоки мотивируют людей задумываться о своем будущем. Это не может не радовать", – заявила Королева в интервью НСН.

Специалист отметила, что благосостояние общества зависит от молодежи, которая тоже изменила приоритеты. Она занимается спортом, отказывается от вредных привычек и фастфуда. По словам Королевой, молодые люди – основная рабочая сила. 

Ранее в Росстате провели исследование и выяснили, как изменился рацион наших соотечественников за последние 40 лет. Россияне стали есть меньше картофеля, хлеба и макарон – теперь они делают выбор в пользу ягод и фруктов. 

16 августа 2019, 14:22

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