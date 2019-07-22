Выпечка и фастфуд приводят к психическим заболеваниям

В ходе исследований одни участники налегали на фастфуд, полуфабрикаты и колбасные изделия, а другие практиковали здоровое питание. В конце эксперимента первые испытуемые получили депрессии и неврозы различной степени тяжести, тогда как вторая часть эмоционально чувствовала себя вполне комфортно и никаких психологических нарушений не обнаружила. О том, как еда влияет на настроение, "Дни.ру" рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.
Специалист уверена, между питанием и развитием психических заболеваний существует прямая связь. Неправильным рационом можно спровоцировать не только депрессию, но и другие психоэмоциональные расстройства различных форм.
Чтобы мозг функционировал нормально, в организме должны быть правильно и хорошо выстроены обменные процессы. Мозговая деятельность и активность напрямую зависят от количества аминокислот, жиров, минералов и микроэлементов, которые получает человек с каждым приемом пищи. "Какие полезные вещества могут содержаться, например, в копченой колбасе? Или взять хотя бы фастфуд – чем он может обогатить организм?" – задается вопросом эксперт. Ответ очевиден: "Ничем". Кроме насыщения на физическом уровне никакой выгоды от употребления подобных продуктов нет – одни канцерогены, холестерин, неполезные добавки, трансгенная соя и консерванты. Чем больше вредных веществ поступает, тем сильнее и быстрее нарушается метаболизм, а значит, и важные системы жизнедеятельности, одна за другой, выходят из строя. Вывод: "Неправильное питание приводит к сбою в организме на всех его уровнях, в том числе и нервной системы".
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 играют основную роль в функционировании и развитии центральной нервной системы, поскольку регулируют активность мозга. Недостаток этого элемента приводит к снижению уровня серотонина – нейромедиатора, отвечающего за настроение. Та же история и с витамином D. Цинк – еще один микроэлемент, выполняющий важную функцию в регулировании эмоций. Он стимулирует деятельность ЦНС (центральной нервной системы) и часть неврологических функций. Нехватка цинка снижает производство нейромедиаторов, которые отвечают за эмоциональный подъем и хорошее самочувствие. Дефицит магния не только негативно сказывается на выработке дофамина и серотонина, увеличивая уровень кортизола в организме, но и влияет на недостаток эритроцитов, что, в свою очередь, снижает насыщение клеток кислородом. Как следствие – спутанность сознания, эмоциональный дисбаланс и постоянная усталость. Железо является основным компонентом сенсорной и когнитивной функций. Не хватает железа – развивается анемия, умственное истощение и депрессивное состояние.
Чтобы избежать негативных последствий неправильного питания и нейтрализовать его пагубное действие, необходимо в корне пересмотреть рацион, советует специалист. Хотите есть котлеты? Пожалуйста! Но приготовьте их сами из свежего мяса нежирных сортов. Откажитесь от продуктов с длительным сроком хранения, так как кроме лишних килограммов, плохого настроения и головной боли вы точно больше ничего от них не получите. Постарайтесь разнообразить и обогатить каждый прием пищи рыбой, орехами, грибами, овощами и фруктами. Чем больше здоровых натуральных продуктов будет на вашем столе, тем лучше будет самочувствие и эмоциональный настрой. Правильное питание – это не так сложно и долго, как кажется на первый взгляд.
Популярные темы форума
Сын мой все равно женился на старухе
Бога нет , а Гундяев есть
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Великая сила Любовь!
Как перестать жрать
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Ненавижу подругу
Обманываю его
Как найти правильного спутника жизни?
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Послеродовая депрессия
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
Моя подружка стала любовницей шефа.
девственник в 27
Повышенное давление
Хочу завести лысого кота
Голая Наташа Королева
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Он меня не хочет
Престижные мужчины или солидные
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу