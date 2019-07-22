Выпечка и фастфуд приводят к психическим заболеваниям

Вредные гастрономические привычки способны вызвать не только заболевания желудочно-кишечного тракта, но и психоэмоциональные расстройства. К такому выводу пришли европейские психиатры, которые провели ряд научных экспериментов.

В ходе исследований одни участники налегали на фастфуд, полуфабрикаты и колбасные изделия, а другие практиковали здоровое питание. В конце эксперимента первые испытуемые получили депрессии и неврозы различной степени тяжести, тогда как вторая часть эмоционально чувствовала себя вполне комфортно и никаких психологических нарушений не обнаружила. О том, как еда влияет на настроение, "Дни.ру" рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

Специалист уверена, между питанием и развитием психических заболеваний существует прямая связь. Неправильным рационом можно спровоцировать не только депрессию, но и другие психоэмоциональные расстройства различных форм.

Чтобы мозг функционировал нормально, в организме должны быть правильно и хорошо выстроены обменные процессы. Мозговая деятельность и активность напрямую зависят от количества аминокислот, жиров, минералов и микроэлементов, которые получает человек с каждым приемом пищи. "Какие полезные вещества могут содержаться, например, в копченой колбасе? Или взять хотя бы фастфуд – чем он может обогатить организм?" – задается вопросом эксперт. Ответ очевиден: "Ничем". Кроме насыщения на физическом уровне никакой выгоды от употребления подобных продуктов нет – одни канцерогены, холестерин, неполезные добавки, трансгенная соя и консерванты. Чем больше вредных веществ поступает, тем сильнее и быстрее нарушается метаболизм, а значит, и важные системы жизнедеятельности, одна за другой, выходят из строя. Вывод: "Неправильное питание приводит к сбою в организме на всех его уровнях, в том числе и нервной системы".

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 играют основную роль в функционировании и развитии центральной нервной системы, поскольку регулируют активность мозга. Недостаток этого элемента приводит к снижению уровня серотонина – нейромедиатора, отвечающего за настроение. Та же история и с витамином D. Цинк – еще один микроэлемент, выполняющий важную функцию в регулировании эмоций. Он стимулирует деятельность ЦНС (центральной нервной системы) и часть неврологических функций. Нехватка цинка снижает производство нейромедиаторов, которые отвечают за эмоциональный подъем и хорошее самочувствие. Дефицит магния не только негативно сказывается на выработке дофамина и серотонина, увеличивая уровень кортизола в организме, но и влияет на недостаток эритроцитов, что, в свою очередь, снижает насыщение клеток кислородом. Как следствие – спутанность сознания, эмоциональный дисбаланс и постоянная усталость. Железо является основным компонентом сенсорной и когнитивной функций. Не хватает железа – развивается анемия, умственное истощение и депрессивное состояние.

Чтобы избежать негативных последствий неправильного питания и нейтрализовать его пагубное действие, необходимо в корне пересмотреть рацион, советует специалист. Хотите есть котлеты? Пожалуйста! Но приготовьте их сами из свежего мяса нежирных сортов. Откажитесь от продуктов с длительным сроком хранения, так как кроме лишних килограммов, плохого настроения и головной боли вы точно больше ничего от них не получите. Постарайтесь разнообразить и обогатить каждый прием пищи рыбой, орехами, грибами, овощами и фруктами. Чем больше здоровых натуральных продуктов будет на вашем столе, тем лучше будет самочувствие и эмоциональный настрой. Правильное питание – это не так сложно и долго, как кажется на первый взгляд.