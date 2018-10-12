Пользу пива доказали научно

Исследователи из немецкого Университета Эрланга-Нюрнберга доказали, что пиво содержит полезные для человеческого организма вещества. Доклад был опубликован на официальном сайте университета.

Немецкие ученые во главе с профессором Клаусом Хеллербрандом установили, что в состав хмельного напитка входят изо-альфа-горькие кислоты и химическое соединение ксантогумол. Каждый из этих элементов оказывает благоприятное воздействие на организм человека.

Изо-альфа-горькие кислоты предотвращают развитие болезней печени и положительно влияют на метаболизм жиров и обмен глюкозы. Ксантогумол борется с ожирением печени и препятствует образованию рубцов на ее ткани. Это соединение, отмечают ученые, поможет уничтожить раковые клетки и предотвратит увеличение веса.

Немецкие специалисты планируют изучать полезные свойства этих веществ и дальше, чтобы выяснить, способны ли они победить диабет, рак и ожирение. Однако любителям спиртного не стоит радоваться: эксперты назвали полезными только безалкогольное пиво и другие продукты, содержащие хмель.

Ранее биологи из Университета штата Орегон заявили, что пиво полезно при похудении, а также в борьбе с повышенным кровяным давлением и диабетом. К такому выводу они пришли после опытов с мышами, которых посадили на "западную диету".