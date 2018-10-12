Пользу пива доказали научно
Немецкие ученые во главе с профессором Клаусом Хеллербрандом установили, что в состав хмельного напитка входят изо-альфа-горькие кислоты и химическое соединение ксантогумол. Каждый из этих элементов оказывает благоприятное воздействие на организм человека.
Изо-альфа-горькие кислоты предотвращают развитие болезней печени и положительно влияют на метаболизм жиров и обмен глюкозы. Ксантогумол борется с ожирением печени и препятствует образованию рубцов на ее ткани. Это соединение, отмечают ученые, поможет уничтожить раковые клетки и предотвратит увеличение веса.
Немецкие специалисты планируют изучать полезные свойства этих веществ и дальше, чтобы выяснить, способны ли они победить диабет, рак и ожирение. Однако любителям спиртного не стоит радоваться: эксперты назвали полезными только безалкогольное пиво и другие продукты, содержащие хмель.
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