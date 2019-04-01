Найден эффективный способ лечения инфекций
Специалисты выяснили, что микробы обладают двумя уникальными способностями – "чувством обоняния" и "чувством локтя". Первое помогает микроорганизмам понимать, что происходит вокруг. Второе же позволяет бактериям коммуницировать друг с другом и координировать свое поведение. Например, они могут целой колонией атаковать человеческий организм.
Российские ученые изучили рецепторы, благодаря которым микробы могут устанавливать связь с окружающим миром. Они утверждают, что развитие любой инфекции можно остановить, если разрушить эти сенсорные способности. Теперь исследователи планируют создать фермент, который поможет предотвратить заболевание.
Директор Института молекулярной медицины Сеченовского университета Андрей Замятнин уверен, что полученные знания могут быть полезны не только при лечении инфекций, но и в биотехнологиях, в том числе и при производстве пищевых продуктов, передает издание "Известия".
С экспертом согласился руководитель Центра геномной и регенеративной медицины Александр Каганский. Он отметил, что российским ученым удалось "заглянуть на следующую страницу развития медицины". "Думаю, впереди еще большая практическая часть. Научиться синтезировать обманные молекулы или вводить бактерии в заблуждение иным способом – это огромная работа", – выразил мнение специалист.
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