В России разработали эффективнейший препарат против ВИЧ

Российские ученые тестируют новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции. Больным достаточно будет одной инъекции в месяц. Лекарство появится на рынке через четыре года.

Препарат должен заменить таблетки, которые пациент принимает каждый день. Они часто оказывают негативное воздействие на пищеварительный тракт. В связи с этим многие больные отказываются принимать их, передает телеканал "360".

"Препарат сделан на основе наносуспензий, которые медленно расходуются в организме. Они создают "депо", и на протяжении месяца концентрация препарата во всех тканях организма постоянно на нужном уровне", – рассказал Дмитрий Киреев, руководитель группы разработчиков методов диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.

Глава Федерального центра борьбы со СПИДом Вадим Покровский заявил, что клинические испытания продлятся год, и еще три года понадобится для регистрации лекарства и запуска в производство. На разработку препарата против ВИЧ потратят не менее миллиарда рублей, поэтому цена сначала будет очень высокой. Предположительно, стоимость снизится через пять лет после появления на рынке.