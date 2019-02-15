Лекарство от кашля "Эреспал" срочно изымают из аптек

Росздравнадзор изымает из продажи препарат "Эреспал". Лекарство от кашля признано опасным для сердечно-сосудистой системы.

Лекарство "Эреспал" получило регистрацию во Франции в 1973 году. Его продают в 32 странах мира. И вот теперь тревогу подняли сами французы.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья Франции установило опасность "Эреспала" для здоровья. В препарате нашли фенспирид, который может негативно повлиять на работу сердца. Во Франции это лекарство в таблетках и в виде сиропа начали изымать из обращения.

Такие же меры приняты в России. "С 18 февраля 2019 года доступность фенспиридсодержащих лекарственных препаратов, держателем peгистрационных удостоверений на которые является компания "Лаборатории Сервье", будет остановлена ввиду запуска процедуры отзыва серий", – сказано в сообщении Росздравнадзора.

Окончательно вред от препарата еще не установлен. Изъятие "Эреспала" из продажи – мера предосторожности. Так что тем, кто использовал это лекарство ранее, нет необходимости обращаться к врачу.

Кроме "Эреспала", решение о приостановке продаж коснется еще нескольких препаратов, содержащих фенспирид. Специалисты проверяют эти лекарства на безопасность. Что касается "Эреспала", то аптеки должны отчитаться о его возврате производителю в течение суток, передает РИА Новости.