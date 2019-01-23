России грозит дефицит доступных лекарств

Наша страна может столкнуться с нехваткой недорогих отечественных лекарственных препаратов. О такой опасности предупредили в Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинский изделий (АПФ). Участники отрасли отмечают, что аптечным сетям гораздо выгоднее продавать дорогие зарубежные аналоги, чем более доступные и не уступающие по эффективности российские препараты. Эксперты бьют тревогу: снижение доступности лекарственных препаратов ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов граждан.

Бизнес-модель аптечных сетей приводит к росту объемов иностранных препаратов на российском фармацевтическом рынке и вымыванию недорогих отечественных лекарств, подчеркнули в АПФ. По мнению членов ассоциации, отечественные производители сталкиваются с устойчивой дискриминацией со стороны фармритейлеров. Причина кроется в более высокой прибыли, которую получают аптечные сети от реализации иностранных препаратов.

Согласно исследованию DSM Group "Фармацевтический рынок России", в денежном выражении зарубежные лекарства занимают устойчивое лидирующее положение на отечественном рынке – на их долю приходится 70% стоимости всех проданных препаратов.

Для российской продукции, несмотря на государственную политику импортозамещения, такая планка пока остается недостижимой. Эксперты отрасли жалуются, что иностранные препараты лидируют с долей от 75 до 85% в таких важнейших категориях, как лечение сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний, болезней пищеварительного тракта.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева призывает посмотреть на ситуацию под другим углом. По ее словам, необходимо учитывать не общую стоимость проданных медикаментов, а количество реализованных лекарственных упаковок. И вот здесь отечественная продукция вырывается вперед – более 60% у российских товаров против 30% – у иностранных. "Зарубежные препараты не доминируют, просто мы тратим на них в три раза больше", – пояснила Игнатьева.

Между тем сами представители аптечных сетей признают: 60% – это, в том числе, цитрамон, анальгин, активированный уголь и прочие нехитрые лекарственные препараты из 90-х, которыми мы пользуемся ежедневно. Но другую часть, утверждает Игнатьева, составляют узкоспециализированные лекарства. "Это реальные препараты, для серьезных заболеваний, в том числе онкологических", – отметила исполнительный директор РААС.

Однако в Национальной ассоциации производителей уверены: аптечным сетям гораздо выгоднее торговать импортными лекарствами, цены на которые в несколько раз выше российских аналогов. По словам президента АПФ, академика РАН Сергея Колесникова, доля доступных препаратов в сегменте до 500 рублей на рынке продолжает снижаться, а дорогих (более 500) – расти.

Иными словами, прибыль аптечных сетей на продажах иностранных медикаментов – гораздо выше, чем на отечественных. В таких условиях фармритейлеры отдают предпочтение зарубежной продукции, что приводит к дискриминации российского производителя, бьют тревогу в АПФ.

В уже упомянутом обращении члены ассоциации заявили, что аптечные сети делают неплохие деньги только лишь на том, что позволяют производителям разместить продукцию на своих полках. Назывался и размер требуемого бонуса – 30-60% от стоимости объема поставки.

Масла в огонь подлил авторитетный телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ. 17 января он разместил у себя публикацию канала Медиатехнолог, где приводятся расценки на заведение товара в аптечные сети. Подлинность этой информации подтвердить сложно, но фигурирующие в ней цифры впечатляют.

По подсчетам авторов материала, производителю за наличие одного препарата в 1000 аптеках нужно выложить от 12 миллионов рублей, а в трети российских аптеках – до четверти миллиарда. При этом в статье приводятся ценники на весь ассортимент услуг, в том числе на обучение и предоставление отчетности о продажах.

"Представители аптечного бизнеса который день рапортуют, что с отечественными производителями у них проблем нет, а вина на самом деле лежит на производителях отечественных лекарств, и вообще таких конских бонусов они не берут, а если и берут, то совсем немного", – говорится в публикации.

Нелли Игнатьева о прайс-листе на вхождение в ассортимент слышит впервые. "Такого прайса нет ни у одной аптеки, я очень удивлена. Есть интерес производителя в продвижении своей продукции, включении в ассортимент", – прокомментировала она публикацию.

По ее мнению, между изготовителями и аптечными сетями – обычные коммерческие отношения. "Какие-то лекарства окажутся на прилавках, если производитель договорится с аптекой, а кто-то не достигнет соглашения. Вот перед нами молодой человек. Одна девушка улыбнется и сразу пойдет, а другую надо еще в кино пригласить", – добавила она.

Председатель Координационного совета РААС Евгений Нифантьев развил мысль своей коллеги. По его мнению, если продукт востребован покупателем, то войти в аптечную сеть не составит труда. "Но если непонятно как препарат будет продаваться, то аптечная сеть просит некие бонусы за вхождение, чтобы хотя бы перекрыть те убытки, которые могут возникнуть в случае плохих продаж лекарства", – пояснил он.

При этом представители аптечных сетей периодически жалуются на низкую маржинальность бизнеса – от одного до нескольких процентов. Складывается впечатление, что они стоят у грани выживания. Однако ежегодно в стране стабильно появляются сотни новых точек. Значит, бизнес вполне себе живет и неплохо здравствует.

"Просто они используют виды доходов, которые формируются из бюджетов производителей лекарственных средств, вынужденных оплачивать высокие маркетинговые бонусы, наличие определенных препаратов в аптеке, выкладку, проведение акций и даже обучение персонала аптек", – цитирует Сергея Колесникова "Российская газета".

При этом сами участники аптечной отрасли признают, что отечественная продукция порой не может конкурировать с западной. Но корень проблем они видят в недостаточно активном продвижении отечественных лекарств, в том числе засилье рекламы иностранных препаратов. "Недостаточно популяризирован отечественный производитель, нужно, чтобы потребитель был проинформирован, что есть качественные российские препараты", – полагает он.

Доминирование зарубежных лекарств в стоимостном выражении представители аптечных сетей объясняют тем, что иностранные производители – гораздо крупнее российских, да и времени на "разбег" у них было больше. "Доля отечественных производителей в целом постепенно год от года растет. но у них пока нет возможности стать такими же крупными, как огромные межнациональные фармацевтические производители с оборотами в сотни миллиардов", – пояснил Евгений Нифантьев.





Генеральный директор фармацевтической компании Solopharm Олег Жеребцов уверен: рано или поздно эффективные и доступные российские препараты вытеснят иностранные.

Остается вопрос – когда все-таки наступит светлое "завтра" для отечественного фармацевтического производителя, а главное – доживет ли он до него?

По мнению президента АПФ Сергея Колесникова, заверения о поддержке аптеками отечественного производителя не соответствуют действительности. В противном случае в ТОП-15 компаний рынка лекарственных препаратов было бы не две российские компании, как сейчас, а гораздо больше.

Еще одной головной болью для производителей эксперты называют монополизацию фармацевтического рынка. "ТОП-20 сетей консолидируют 42% рынка, данная динамика наблюдается за счет агрессивного укрупнения крупных игроков и поглощения ими более мелких сетей и аптек", – пояснил Сергей Колесников.

Некоторые участники рынка действуют в рамках крупных холдингов. Так, группа компаний "Протек" объединяет производство – ЗАО "ФармФирма "Сотекс", дистрибуцию и аптечную сеть – "Ригла". Генеральный директор "Сотекс" Вадим Яцук признал: все компании являются частью единого холдинга.

"Я руковожу производственным сегментом, в который входят "Сотекс" и предприятие в Липецкой области, у нас две больших мощных площадки, плюс есть небольшие предприятия в Питере, в Москве", – рассказал он.

Своим положением участники холдинга не пользуются, уверяет Яцук. "Я могу на тех же условиях, что и другие компании, прийти в "Риглу", и аптечная сеть рассмотрит мое предложение", – заявил он. Тем не менее, налицо аффилированность производства, дистрибуции и продаж в рамках одной структуры.

Ситуацией на российском рынке лекарств серьезно встревожена общественность. В прошлом месяце Общероссийский народный фронт провел масштабный рейд по аптекам нескольких городов. Нарушения были выявлены почти в каждой второй торговой точке.

Во многих аптеках в продаже не было лекарств из обязательного минимального набора препаратов. Доступных препаратов на прилавках не нашлось, зато продавцы предлагали покупателям аналоги по цене в несколько раз выше. А это – дополнительный удар по кошельку, особенно для пенсионеров.

Сейчас в фармацевтическом сообществе активно обсуждается программа развития отрасли до 2030 года. Один из приоритетов – увеличение экспорта отечественных препаратов.

Но прежде, чем снабжать российскими лекарствами иностранных потребителей, необходимо обеспечить ими собственных граждан. От доступных и качественных медицинских препаратов зависит здоровье людей. А это уже вопрос национальной безопасности и устойчивости России в неспокойном, стремительно меняющемся мире.