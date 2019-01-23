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Общество

России грозит дефицит доступных лекарств

Фото: pixabay.com
Наша страна может столкнуться с нехваткой недорогих отечественных лекарственных препаратов. О такой опасности предупредили в Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинский изделий (АПФ). Участники отрасли отмечают, что аптечным сетям гораздо выгоднее продавать дорогие зарубежные аналоги, чем более доступные и не уступающие по эффективности российские препараты. Эксперты бьют тревогу: снижение доступности лекарственных препаратов ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов граждан.
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Бизнес-модель аптечных сетей приводит к росту объемов иностранных препаратов на российском фармацевтическом рынке и вымыванию недорогих отечественных лекарств, подчеркнули в АПФ. По мнению членов ассоциации, отечественные производители сталкиваются с устойчивой дискриминацией со стороны фармритейлеров. Причина кроется в более высокой прибыли, которую получают аптечные сети от реализации иностранных препаратов.

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Россиянам рассказали о резком росте цен на лекарства

Согласно исследованию DSM Group "Фармацевтический рынок России", в денежном выражении зарубежные лекарства занимают устойчивое лидирующее положение на отечественном рынке – на их долю приходится 70% стоимости всех проданных препаратов.

Для российской продукции, несмотря на государственную политику импортозамещения, такая планка пока остается недостижимой. Эксперты отрасли жалуются, что иностранные препараты лидируют с долей от 75 до 85% в таких важнейших категориях, как лечение сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний, болезней пищеварительного тракта.

Фото: pixabay.com

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева призывает посмотреть на ситуацию под другим углом. По ее словам, необходимо учитывать не общую стоимость проданных медикаментов, а количество реализованных лекарственных упаковок. И вот здесь отечественная продукция вырывается вперед – более 60% у российских товаров против 30% – у иностранных. "Зарубежные препараты не доминируют, просто мы тратим на них в три раза больше", – пояснила Игнатьева.

Между тем сами представители аптечных сетей признают: 60% – это, в том числе, цитрамон, анальгин, активированный уголь и прочие нехитрые лекарственные препараты из 90-х, которыми мы пользуемся ежедневно. Но другую часть, утверждает Игнатьева, составляют узкоспециализированные лекарства. "Это реальные препараты, для серьезных заболеваний, в том числе онкологических", – отметила исполнительный директор РААС.

Однако в Национальной ассоциации производителей уверены: аптечным сетям гораздо выгоднее торговать импортными лекарствами, цены на которые в несколько раз выше российских аналогов. По словам президента АПФ, академика РАН Сергея Колесникова, доля доступных препаратов в сегменте до 500 рублей на рынке продолжает снижаться, а дорогих (более 500) – расти.

Иными словами, прибыль аптечных сетей на продажах иностранных медикаментов – гораздо выше, чем на отечественных. В таких условиях фармритейлеры отдают предпочтение зарубежной продукции, что приводит к дискриминации российского производителя, бьют тревогу в АПФ.

Фото: pixabay.com  

В уже упомянутом обращении члены ассоциации заявили, что аптечные сети делают неплохие деньги только лишь на том, что позволяют производителям разместить продукцию на своих полках. Назывался и размер требуемого бонуса – 30-60% от стоимости объема поставки.

Масла в огонь подлил авторитетный телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ. 17 января он разместил у себя публикацию канала Медиатехнолог, где приводятся расценки на заведение товара в аптечные сети. Подлинность этой информации подтвердить сложно, но фигурирующие в ней цифры впечатляют.

По подсчетам авторов материала, производителю за наличие одного препарата в 1000 аптеках нужно выложить от 12 миллионов рублей, а в трети российских аптеках – до четверти миллиарда. При этом в статье приводятся ценники на весь ассортимент услуг, в том числе на обучение и предоставление отчетности о продажах.

"Представители аптечного бизнеса который день рапортуют, что с отечественными производителями у них проблем нет, а вина на самом деле лежит на производителях отечественных лекарств, и вообще таких конских бонусов они не берут, а если и берут, то совсем немного", – говорится в публикации.

Скриншот телеграм-канала НЕЗЫГАРЬ

Скриншот телеграм-канала НЕЗЫГАРЬ

Нелли Игнатьева о прайс-листе на вхождение в ассортимент слышит впервые. "Такого прайса нет ни у одной аптеки, я очень удивлена. Есть интерес производителя в продвижении своей продукции, включении в ассортимент", – прокомментировала она публикацию.

По ее мнению, между изготовителями и аптечными сетями – обычные коммерческие отношения. "Какие-то лекарства окажутся на прилавках, если производитель договорится с аптекой, а кто-то не достигнет соглашения. Вот перед нами молодой человек. Одна девушка улыбнется и сразу пойдет, а другую надо еще в кино пригласить", – добавила она.

Председатель Координационного совета РААС Евгений Нифантьев развил мысль своей коллеги. По его мнению, если продукт востребован покупателем, то войти в аптечную сеть не составит труда. "Но если непонятно как препарат будет продаваться, то аптечная сеть просит некие бонусы за вхождение, чтобы хотя бы перекрыть те убытки, которые могут возникнуть в случае плохих продаж лекарства", – пояснил он.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

При этом представители аптечных сетей периодически жалуются на низкую маржинальность бизнеса – от одного до нескольких процентов. Складывается впечатление, что они стоят у грани выживания. Однако ежегодно в стране стабильно появляются сотни новых точек. Значит, бизнес вполне себе живет и неплохо здравствует.

"Просто они используют виды доходов, которые формируются из бюджетов производителей лекарственных средств, вынужденных оплачивать высокие маркетинговые бонусы, наличие определенных препаратов в аптеке, выкладку, проведение акций и даже обучение персонала аптек", – цитирует Сергея Колесникова "Российская газета".

При этом сами участники аптечной отрасли признают, что отечественная продукция порой не может конкурировать с западной. Но корень проблем они видят в недостаточно активном продвижении отечественных лекарств, в том числе засилье рекламы иностранных препаратов. "Недостаточно популяризирован отечественный производитель, нужно, чтобы потребитель был проинформирован, что есть качественные российские препараты", – полагает он.

Доминирование зарубежных лекарств в стоимостном выражении представители аптечных сетей объясняют тем, что иностранные производители – гораздо крупнее российских, да и времени на "разбег" у них было больше. "Доля отечественных производителей в целом постепенно год от года растет. но у них пока нет возможности стать такими же крупными, как огромные межнациональные фармацевтические производители с оборотами в сотни миллиардов", – пояснил Евгений Нифантьев.

Фото: www.globallookpress.com

Генеральный директор фармацевтической компании Solopharm Олег Жеребцов уверен: рано или поздно эффективные и доступные российские препараты вытеснят иностранные.

Остается вопрос – когда все-таки наступит светлое "завтра" для отечественного фармацевтического производителя, а главное – доживет ли он до него?

По мнению президента АПФ Сергея Колесникова, заверения о поддержке аптеками отечественного производителя не соответствуют действительности. В противном случае в ТОП-15 компаний рынка лекарственных препаратов было бы не две российские компании, как сейчас, а гораздо больше.

Еще одной головной болью для производителей эксперты называют монополизацию фармацевтического рынка. "ТОП-20 сетей консолидируют 42% рынка, данная динамика наблюдается за счет агрессивного укрупнения крупных игроков и поглощения ими более мелких сетей и аптек", – пояснил Сергей Колесников.

Некоторые участники рынка действуют в рамках крупных холдингов. Так, группа компаний "Протек" объединяет производство – ЗАО "ФармФирма "Сотекс", дистрибуцию и аптечную сеть – "Ригла". Генеральный директор "Сотекс" Вадим Яцук признал: все компании являются частью единого холдинга.

"Я руковожу производственным сегментом, в который входят "Сотекс" и предприятие в Липецкой области, у нас две больших мощных площадки, плюс есть небольшие предприятия в Питере, в Москве", – рассказал он.

Своим положением участники холдинга не пользуются, уверяет Яцук. "Я могу на тех же условиях, что и другие компании, прийти в "Риглу", и аптечная сеть рассмотрит мое предложение", – заявил он. Тем не менее, налицо аффилированность производства, дистрибуции и продаж в рамках одной структуры.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Ситуацией на российском рынке лекарств серьезно встревожена общественность. В прошлом месяце Общероссийский народный фронт провел масштабный рейд по аптекам нескольких городов. Нарушения были выявлены почти в каждой второй торговой точке.

Во многих аптеках в продаже не было лекарств из обязательного минимального набора препаратов. Доступных препаратов на прилавках не нашлось, зато продавцы предлагали покупателям аналоги по цене в несколько раз выше. А это – дополнительный удар по кошельку, особенно для пенсионеров.

Сейчас в фармацевтическом сообществе активно обсуждается программа развития отрасли до 2030 года. Один из приоритетов – увеличение экспорта отечественных препаратов.

Но прежде, чем снабжать российскими лекарствами иностранных потребителей, необходимо обеспечить ими собственных граждан. От доступных и качественных медицинских препаратов зависит здоровье людей. А это уже вопрос национальной безопасности и устойчивости России в неспокойном, стремительно меняющемся мире.

Автор: Иван Поляков23 января 2019, 12:48

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