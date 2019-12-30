Россиянам рассказали о способах избежать отравления в Новый год

Представители Роспотребнадзора напомнили россиянам об опасности отравления новогодними салатами. В ведомстве подчеркнули, что эти блюда очень быстро портятся и превращаются в рассадники бактерий и микроорганизмов, передает телеканал "360".
Специалисты обратили внимание, что большинство салатов после заправки можно хранить не более суток. При этом температура в месте хранения не должна превышать +2. Отдельного внимания заслуживают блюда с сырыми овощами или фруктами – их можно хранить не более 18 часов, а после заправки – не более 12 часов.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
Покойница, вторая страничка.
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Почему вы все такие страшные