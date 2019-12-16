Польза краткосрочного голодания

Доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Валерий Сергеев рассказал, как происходит процесс. По его словам, при краткосрочном голодании организм начинает утилизировать чужеродные элементы. Он просто-напросто превращает их в дающую жизненную энергию глюкозу, пишет RT.
Кроме того, по данным РИА ФАН, организм подпитывается за счет жирных кислот. В свою очередь это помогает снизить вес, сократить нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.
Сергеев отметил, что краткосрочное голодание "перезапускает" иммунную систему. В организме активизируются уничтожающие все угрозы защитные силы, сообщает телеканал "360".
"Не получая питания извне, организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях", – подчеркнул медик.
По информации "Царьграда", самой щадящей Сергеев назвал систему краткосрочного голодания "12/12": последний прием пищи – в 19:00, завтрак – в 07:00. Для тех, кто хочет нарастить мышечную массу, эксперт посоветовал другую схему "16/8": ужин – в 16:00, а завтрак – в 08:00.
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