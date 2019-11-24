Найден идеальный способ повысить свою самооценку

По признанию ученых, хоть эксперименты проводились только на женщинах, но результаты актуальны и для мужчин. Натали Уилвер, аспирант в клинической психологии, которая провела исследование, сообщила, что было определено 14 различных видов поведения, связанных с внешностью.
Она заявила, что ученые разделили женщин на две группы. Первой из них запретили часто смотреться в зеркало. Вторая группа прекрасных дам жила так, как и раньше. В течение двухнедельного периода участники отчитывались, сколько раз они посмотрелись в зеркала.
Исследования показали, что те женщины, которые редко смотрели на себя, избавились от депрессии, перестали переживать из-за недостатков и подняли самооценку. Уилвер уверена, что такие результаты только начало, и что стоит продолжить эксперимент.
"Я взволнована, думая о возможном развитии результатов исследования в клиническом плане. Ведь это действительно быстрые и эффективные методы решения проблем, связанных с непринятием своей внешности", – приводит слова аспиранта MedicalXpress.
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