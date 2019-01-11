Раскрыта опасность зубной нити
В исследовании приняли участие 178 испытуемых. Каждый из них заполнил анкету об образе жизни, после чего сдал кровь, в которой ученые искали 11 различных полифторалкильных соединений, способных накапливаться в почках и печени. Специалисты установили, что эти вещества попадают в организм после употребления еды из пластиковых контейнеров, грязной воды, а также при использовании зубной нити.
Американские специалисты подробно изучили 18 марок продукта. Они обнаружили, что многие из них действительно содержат вредные соединения. Однако ученые поспешили успокоить любителей зубной нити: пока не известно, может ли количество веществ, попадающих в организм с зубной нитью, представлять серьезную опасность для человека.
Ранее международная группа ученых создала материал, который может восстанавливать зубную эмаль. Новое вещество может противостоять кислой пище, напиткам, а также перепадам температуры из-за очень горячей и холодной еды. Более того, ткань поможет сохранить зубы в хорошем состоянии долгие годы.
Спортсменка получила увечье на льду
Снимки появились в Сети
Актриса поделилась сокровенными мыслями
Телеведущая наслаждается солнцем и теплом