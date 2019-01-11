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Здоровье

Раскрыта опасность зубной нити

Фото: www.globallookpress.com
Специалисты из Института общественного здравоохранения в Калифорнии заявили, что использование зубной нити может представлять серьезную опасность для здоровья. Научная статья была опубликована в зарубежном издании Nature.
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В исследовании приняли участие 178 испытуемых. Каждый из них заполнил анкету об образе жизни, после чего сдал кровь, в которой ученые искали 11 различных полифторалкильных соединений, способных накапливаться в почках и печени. Специалисты установили, что эти вещества попадают в организм после употребления еды из пластиковых контейнеров, грязной воды, а также при использовании зубной нити.

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Американские специалисты подробно изучили 18 марок продукта. Они обнаружили, что многие из них действительно содержат вредные соединения. Однако ученые поспешили успокоить любителей зубной нити: пока не известно, может ли количество веществ, попадающих в организм с зубной нитью, представлять серьезную опасность для человека.

Ранее международная группа ученых создала материал, который может восстанавливать зубную эмаль. Новое вещество может противостоять кислой пище, напиткам, а также перепадам температуры из-за очень горячей и холодной еды. Более того, ткань поможет сохранить зубы в хорошем состоянии долгие годы.

Автор: Полина Крылова11 января 2019, 10:58

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