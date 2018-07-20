Найден лучший способ отбелить зубы

Китайские химики предложили новый способ для безопасного отбеливания зубной эмали. Изобретение принадлежит специалистам Наньчанского университета.

Исследователи выяснили, что зубы надо отбеливать при помощи наночастиц диоксида титана. Для этого их сначала покрывают слоем полидофамина, а потом наносят на эмаль.

По словам специалистов, первых результатов можно добиться уже через полчаса. Через четыре эмаль становится белоснежной, сообщает ACS Biomaterials Science and Engineering.

Сам процесс, как отмечают ученые, абсолютно безопасен для зубной эмали, в отличие от использования препаратов, основанных на перекиси водорода. Отмечается, что такой способ можно применять уже сейчас.

Кроме того, из положительных сторон такого способа отбеливания называют еще и антибактериальное действие наночастиц. В будущем оно может быть использовано для обеззараживания ран.

Как писали Dni.Ru, существует несколько методик отбеливания – химическое, ультразвуковое, лазерное, фотоотбеливние. Также есть немало альтернативных методик, например, реставрационное отбеливание. В каждом конкретном случае оптимальным станет тот или иной подход.

Отметим, белизну зубов можно поддерживать и без специальных процедур. В этом помогут доступные каждому натуральные продукты: кокос, банан, клубника, яблоко, ананас, куркума и брокколи.