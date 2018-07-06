У мужчин обнаружили генетическую склонность к идиотизму
Согласно статистике, на одну женщину-аутиста приходится по три-четыре мужчины с таким диагнозом. Аналогичная ситуация наблюдается и в случае с другими расстройствами, в том числе шизофренией и самыми тяжелыми формами олигофрении и идиотизма.
Ученым удалось выявить ген OGT, который ответственен за это различие. Оказалось, что он играет решающую роль в формировании белков, которыми плацента снабжает плод. Таким образом, возникшие в их функционировании нарушения существенно влияют на жизнь будущего ребенка, передает журнал Nature Communications.
Медики убеждены, что данный ген располагается в женской Х-хромосоме. Более того, в организме представительниц прекрасной половины человечества он в несколько раз активнее, чем в клетках мужчин. Исследователи заключили, что низкая динамика работы OGT в организме мужчин объясняет, почему они чаще страдают от аутизма и шизофрении.
Ранее эксперты из Кембриджского университета выяснили, каким образом уровень интеллекта влияет на здоровье мужчин и женщин. Авторы работы намерены продолжить исследование, чтобы выяснить, действительно ли уровень IQ и генетический фактор способны провоцировать развитие депрессий.
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