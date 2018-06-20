В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
О случившемся поведала мама 15-летнего подростка, страдающего аутизмом. Женщина рассказала, что на десятидневный отдых было отправлено 300 детей-инвалидов.
Мать с сыном приехали в санаторий по бесплатной путевке от соцзащиты в середине мая. По словам женщины, помимо страдающих аутизмом, в санатории находились ребята с ДЦП и другими заболеваниями.
Отдыхали там и пенсионеры, которые сразу же потребовали изолировать от них детей-инвалидов. Мать подростка утверждает, что постояльцы просили персонал убрать из бассейна "этих уродов", передает сайт "Комсомольская правда".
В здравнице к их стенаниям прислушались и на следующее утро разместили табличку, где проинформировали, что "Отдыхающие по путевке ФСС (Фонда социальной защиты – прим. ред.) посещают бассейн по времени". Но, по словам женщины, выделенные часы были крайне неудобными. Детям разрешили посещать во время процедур или дневного сна.
Табличка провисела на входе в бассейн два дня, но женщина обратилась в общество защиты инвалидов, и на третий день ее сняли. По данному факту следователи уже начали проверку.
Всё, что записано в международной декларации прав инвалидов, - нарушается.— Иван Михайлович (@shaker007ru) 15 июня 2018 г.
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фонда "Право на здоровье" Николай Чернышук разъяснил, что за подобную
дискриминацию по признаку инвалидности закон предусматривает наказание вплоть
до уголовной ответственности. "Давно минули времена Спарты, и вопросы гуманизма стали во главе развития
общества, однако общество все еще позволяет себе поведение, которое никак не
согласуется с понятиями человеколюбия и понимания", – отметил эксперт.
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