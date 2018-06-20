В сочинском санатории затравили детей-инвалидов

Дикий для современного общества инцидент произошел в одном из санаториев Сочи. Там детей-инвалидов выгнали из бассейна по требованию других отдыхающих.



О случившемся поведала мама 15-летнего подростка, страдающего аутизмом. Женщина рассказала, что на десятидневный отдых было отправлено 300 детей-инвалидов.

Мать с сыном приехали в санаторий по бесплатной путевке от соцзащиты в середине мая. По словам женщины, помимо страдающих аутизмом, в санатории находились ребята с ДЦП и другими заболеваниями.

Отдыхали там и пенсионеры, которые сразу же потребовали изолировать от них детей-инвалидов. Мать подростка утверждает, что постояльцы просили персонал убрать из бассейна "этих уродов", передает сайт "Комсомольская правда".

В здравнице к их стенаниям прислушались и на следующее утро разместили табличку, где проинформировали, что "Отдыхающие по путевке ФСС (Фонда социальной защиты – прим. ред.) посещают бассейн по времени". Но, по словам женщины, выделенные часы были крайне неудобными. Детям разрешили посещать во время процедур или дневного сна.

Табличка провисела на входе в бассейн два дня, но женщина обратилась в общество защиты инвалидов, и на третий день ее сняли. По данному факту следователи уже начали проверку.

Всё, что записано в международной декларации прав инвалидов, - нарушается. — Иван Михайлович (@shaker007ru) 15 июня 2018 г.

Глава фонда "Право на здоровье" Николай Чернышук разъяснил, что за подобную дискриминацию по признаку инвалидности закон предусматривает наказание вплоть до уголовной ответственности. "Давно минули времена Спарты, и вопросы гуманизма стали во главе развития общества, однако общество все еще позволяет себе поведение, которое никак не согласуется с понятиями человеколюбия и понимания", – отметил эксперт.

