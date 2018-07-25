Конец сладкой жизни: россиян предупредили об опасности конфет

Искусственные красители и транс-жиры – далеко не самое страшное из того, чем диетологи пугают любителей сладкого. Эксперты рассказали, как не только не навредить организму, но и найти полезные лакомства.

По мнению диетологов, нельзя однозначно утверждать, что все сладости вредны. "Если у человека есть лишний вес или сахарный диабет, то, безусловно, любые сладости на сахаре, на фруктозе – это не очень хорошо. Однако такие люди могут использовать сладости на натуральных сахарозаменителях", – заявила кандидат медицинских наук Екатерина Александрова.

Эксперты предупредили, что наибольшее количество вредных веществ находится в сладостях для детей. Производители привлекают неокрепшие умы с помощью химических красителей, которые создают яркий цвет, передает РИА Новости.

Основная проблема кроется в том, что для детей сладкое, как правило, становится культом. В раннем возрасте формируются различные привычки. Если ребенок привыкнет к тому, что можно есть много сладкого, с этой установкой он и вырастет.

Диетологи убеждены, что ограничения должны быть и у пожилых людей, пишет РИА ФАН. С возрастом замедляется обмен веществ, а избыток энергии, полученной из пищи, превращается в жиры.

Однако "сладкие антидепрессанты" не должны оказаться под запретом. Они могут быть и полезными, если сделаны качественно и из натуральных ингредиентов, пояснили эксперты. Углеводы из таких лакомств всасываются медленнее, при их потреблении не повышается инсулин в крови.

По словам диетологов, если у человека нет нарушений углеводного обмена и проблем с весом, в небольших количествах сладости вполне приемлемы. В качестве примера можно привести мармелад и пастилу, сделанные на основе соков и яблок. В них много витаминов, клетчатки, пектина, и это все очень полезно.