Сразу не умрете: ученые рассказали о последствиях купания в лаве

На фотографиях и в роликах с извержением вулканов видно, как лава уничтожает все вокруг, при этом человеческих жертв нет. Теперь у экспертов есть ответ на вопрос, что случится с людьми, которые окунутся в раскаленную жидкость.



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