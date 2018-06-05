Сразу не умрете: ученые рассказали о последствиях купания в лаве
Лава имеет температуру более 1700 градусов. Это в пять раз горячее, чем в средней домашней духовке.
Погрузив руку в жидкость с такой температурой, вы не потеряете конечность сразу, но получите серьезнейший ожог, рассказали ученые. "У вас сгорят нервные окончания, выкипит подкожный жир", – пояснили химики.
Пока лава будет сжигать тело снаружи, изнутри вас уничтожит вскипающая от близкого присутствия расплавленной породы вода. Более того, вы вряд ли погрузитесь в лаву, как в воду – для этого жидкий камень слишком вязкий, сообщает The Verge.
Профессиональный вулканолог добавил, что вместо этого вы, вероятнее всего, окажетесь на поверхности лавы. К тому же раскаленная жидкость медленно течет и быстро остывает. Со временем на ней формируется твердая корка, по которой даже можно ходить.
"Лава – это опасно и страшно, но не слишком", – резюмировали исследователи. Во время извержения встречаются гораздо более опасные явления.
Так, грязевые вулканические потоки, которые имеют консистенцию жидкого цемента, набирают большую скорость, чем лава – до 200 километров в час. Они представляют собой куски горячего и холодного камня. Так называемые лахары зачастую накрывают целые города, убивая местных жителей.
Эксперты также не рекомендует жарить над потоками лавы шашлыки – даже из любопытства. Это небезопасно. К тому же выделяющиеся вещества SO2 и H2S в сочетании с парами серной кислоты сделают вкус пищи крайне неприятным.
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