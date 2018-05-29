У Сахалина проснулся вулкан

На острове Парамушир Большой Курильской гряды в семи километрах от Северо-Курильска проснулся вулкан Эбеко, передает телеканал "360". Он выбросил в воздух столб пепла высотой несколько километров.

Отмечается, что жителям Северо-Курильска пока ничего не угрожает – ветер относит пепельный столб в другую сторону. Тем не менее люди жалуются на серую пыль, осевшую в городе. Им приходится ходить в защитных масках.

