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Здоровье

Мужская депрессия приводит к страшным последствиям

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Ученые из Национального института детского здоровья и развития человека (США) обнаружили связь между депрессией у представителей сильного пола и бесплодием. Они доказали, что это расстройство психики и использование антидепрессантов уменьшают вероятность женщины забеременеть. 
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В исследовании приняли участие 1650 женщин и 1608 мужчин. Часть из них употребляли антидепрессанты, другие – нет.

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Выяснилось, что пары, в которых мужчины страдали от депрессии, были на 60% меньше предрасположены к зачатию ребенка. А женщины, принимающие антидепрессанты, больше подвержены бесплодию, сообщает телеканал "360".

По статистике в России 5% населения страдает от бесплодия. В мире наблюдается около 48,5 миллиона бесплодных пар.

Ранее российские ученые установили, что избыточный вес – одна из главных причин развития бесплодия у мужчин. При этом наблюдения показали, что лишние килограммы не влияют на тех мужчин, кто регулярно нагружает себя физически. Другие факторы, влияющие на репродуктивную функцию, – алкоголь и половые инфекции.

Как писали Dni.Ru, в 2016 году немецкие ученые совершили настоящий прорыв в лечении мужского бесплодия. Специалистам удалось изобрести двигатель, который помогает сперматозоидам плавать быстрее, достигая своей цели. Осталось только придумать способ, как оснастить микродвигателями сперматозоиды в живом мужском организме, а не в пробирке.

Автор: Людмила Фоканова17 мая 2018, 14:26

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