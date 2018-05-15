Британские ученые доказали пользу алкоголя
Специалисты провели эксперимент, который состоял из двух частей. В нем приняли участие 278 человек.
На первом этапе 114 добровольцев были разделены на две группы в зависимости от размера порций спиртных напитков, которые они могли заказывать во время опыта. Стандартная доза составляла около 16 граммов чистого спирта, малая была на 25% меньше.
Во втором эксперименте участвовали более 150 человек, сообщает MedicalXpress. Испытуемых пригласили на вечер в местный бар. Им подавали либо стандартные порции пива и вина, либо уменьшенные.
Продолжительность сеанса составила три часа. Каждый доброволец мог заказывать столько порций, сколько хотел.
В результате выяснилось, что люди, которые брали малые порции, пили меньше спиртного. В первом эксперименте снижение объема употребляемого алкоголя составило около 20%, во втором – почти 40%.
Ученые подчеркнули важность своей работы в данной области. По их словам, сокращение порций алкогольных напитков в барах и ресторанах приведет к уменьшению количества смертей на 5-13% в год.
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