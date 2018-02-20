Беспорядочный секс до замужества ведет к бесплодию
В своем докладе на мероприятии по подведению итогов развития Новочебоксарска за 2017 год Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что все женщины, у которых до рождения ребенка было более семи мужчин, 100% бесплодны. Об этом сообщает портал "Правда ПФО".
Информация вызвала недоумение у присутствующих. Обнаружив неоднозначную реакцию аудитории, министр добавил: "Это для информации, этот факт. Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь".
Отметим, что на заседании присутствовали 200 человек, в том числе глава республики Михаил Игнатьев и глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова. Никто из присутствующих не попросил министра указать источники этой информации.
По данным Научного центра акушерства и гинекологии Минздрава России, в нашей стране доля бесплодных браков достигает 17,5% и не имеет тенденции к снижению. В России бесплодны более четырх миллионов супружеских пар.
Исходя из медицинских наблюдений многие формы заболеваний репродуктивной системы обусловлены врожденными пороками развития, стрессом, нездоровым образом жизни и инфекционными болезнями.
В 40-60% случаев бесплодие обусловлено нарушениями репродуктивной функции женщины, в 5-6% – мужчины, в 27-48% – нарушениями у обоих супругов, приблизительно в 5% случаев причину бесплодия выявить не удается.
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