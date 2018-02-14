Российские врачи сделали пациенту язык из руки

Хирурги краевой клиники Краснодара провели ряд уникальных операций. Они спасли 48-летнего мужчину, больного раком языка.

Жителя Брюховецкого района госпитализировали в тяжелом состоянии. Злокачественная опухоль захватила половину языка вместе с корнем и лимфатическими узлами шеи. Несчастный уже почти не мог разговаривать, а пищу принимал только в жидком виде.

Перед врачами стояло сразу несколько сложных задач. Сначала было необходимо удалить опухоль, а затем восстановить пораженный язык, сообщает EG.ru. В качестве импланта медики взяли лоскут кожи с предплечья пациента. Им понадобилось восемь часов, чтобы создать мужчине новый язык.

Две недели после операции пациент провел в палате интенсивной терапии. Его уже выписали. Мужчине предстоит нелегкий восстановительный период, чтобы он снова мог говорить.

Отметим, операции по пересадке органов уже не редкость. В прошлом году в Томской области врачи успешно трансплантировали палец ноги мужчины на кисть правой руки. Он получил травму на заводе. Обычно часть конечности пришивают, и со временем ее функции восстанавливаются, но в этом случае фаланги были сильно разрушены.

Еще одна неординарная операция была проведена в 2013 году в Китае. Там 17-летней Сюй Дзянмей выполнили пересадку кожи лица, вырастив орган на ее же теле. А гражданину КНР, пострадавшему в автомобильной аварии, провели трансплантацию носа, выращенного из кожи на лбу.