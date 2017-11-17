Врачи впервые трансплантировали человеческую голову

Известный итальянский хирург Серджио Канаверо объявил об успешной трансплантации человеческой головы. Операция пока опробована на трупе.

О пересадке головы Канаверо рассказал на пресс-конференции в Вене. По словам хирурга, команде специалистов из китайского Медицинского университета Харбина удалось трансплантировать орган трупу.

Операция, которую провел один из китайских коллег Канаверо Жень Сяопин, длилась 18 часов. Ранее этот специалист трансплантировал голову обезьяне. По словам Канаверо, после эксперимента пересадка головы живому человеку "неотвратима", передает "Газета.ru".

"Мы вступаем в эру, когда будем брать нашу судьбу в свои руки. Это все поменяет. Это изменит вас на всех уровнях. Все говорили, что это невозможно, но операция прошла успешно", – заявил итальянский хирург.

Впрочем, пока медик не уточнил, с кем именно и при каких условиях была проведена столь необычная процедура. Однако пообещал, что в скором времени представит миру научный отчет о проведенной трансплантации.

Напомним, ранее Серджио Канаверо заявил о намерении пересадить голову российскому программисту Валерию Спиридонову. Впрочем, точная дата сенсационной операции пока не назначена.