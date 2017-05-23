Африканцу успешно пересадили мужской орган

Хирурги из Южной Африки провели третью в мире удачную операцию по трансплантации пениса. Она длилась около десяти часов.

Примечательно, что во всех трех случаях хирургическое вмешательство проводил один и тот же врач – профессор Андре ван дер Мерве. Последняя операция была проведена им в Кейптауне.

Сорокалетний мужчина лишился полового органа в 23 года из-за обрезания, сообщает Daily Mail. Теперь благодаря команде африканских медиков, он обрел новый пенис.

По словам врачей, в течение шести месяцев пациент будет восстанавливать мочеиспускательную и репродуктивную функции. Помимо этого, с помощью татуировки будет убрано расхождение в цвете между пересаженным органом и телом мужчины.

"Он – один из самых счастливых пациентов, которых мы видели у нас в отделении", - говорят медики. "Мужчина довольно быстро восстанавливает здоровье. Не наблюдается никаких признаков отторжения, и все соединенные структуры быстро заживают", – добавляют специалисты.

Отмечается, что первую операцию по трансплантации полового органа Андре ван дер Мерве и его команда провели в декабре 2014 года. Вторая была проведена в мае 2016-го. Прежде чем проводить подобные операции, врачи несколько лет экспериментировали на червях, чтобы выработать наилучшую методику воссоединения нервов, кровеносных сосудов и других элементов.