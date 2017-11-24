Россиянину пересадили палец ноги на кисть
"Мы провели реконструкцию правой кисти, пересадив второй палец со стопы в позицию первого пальца на кисти, и сделали кисть функциональной", – рассказал о хирургической процедуре завотделением реконструктивной и пластической хирургии Томской областной клинической больницы Александр Цуканов. По словам врача, операция проходила в два этапа.
Сначала поступившему с травмой руки пациенту закрыли рану микрохирургическим перфорантным лоскутом. А спустя четыре месяца была осуществлена трансплантация, передает Life.ru.
Местный житель получил травму на заводе – циркулярной пилой ему отрезало палец. Обычно часть конечности пришивают, и со временем ее функции восстанавливаются, но в этом случае фаланги были сильно разрушены. Врачи решили использовать в качестве трансплантата палец ноги.
Добавим, что подобные операции – не редкость. В 2013 году в Китае 17-летней Сюй Дзянмей выполнили пересадку кожи лица, вырастив орган на ее же теле. А гражданину КНР, пострадавшему в автомобильной аварии, провели трансплантацию носа, выращенного из кожи на лбу.
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