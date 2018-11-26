Найден неожиданный способ бросить курить

Ученые из Западного университета в Канаде считают, что наиболее действенным средством в борьбе с пагубной привычкой станет общественное осуждение. Они предлагают убрать страшные изображения с последствиями заболеваний, вызываемых курением, и заменить их на фотографии людей с осуждающим выражением лица.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 156 курильщиков. Им показывали пачки сигарет, на которых были снимки с подписью "Так люди смотрят на курильщиков". На одной группе фотографий были люди с нейтральным выражением лица, на другой – с гримасой отвращения.

Социологи выяснили, что многие испытуемые чувствовали себя некомфортно после того, как стали использовать такие упаковки. Они признались, что у них уменьшилось желание выкурить сигарету. Ученые уверены, что в будущем это может подтолкнуть их к окончательному отказу от пагубной привычки.

Однако этот метод оказался эффективен не для всех. Некоторые заядлые курильщики остались равнодушны к осуждению общества, передает Journal of Consumer Affairs.

Ранее специалисты из Калифорнии сообщили о создании вакцины, которая поможет избавиться от табачной зависимости. Они провели эксперимент на крысах, в кровь которых регулярно поступал никотин. После введения новой вакцины уровень никотина у грызунов стал ниже и у них исчезли симптомы беспокойства и агрессивности.

Эксперты отметили, что новая прививка действует только в крови и не затрагивает головной мозг, что значительно уменьшает количество побочных эффектов. "Такой подход чрезвычайно интересен, поскольку может снизить зависимость от никотина без тяжелых симптомов отмены", – сказал один из ученых.