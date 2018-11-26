Найден неожиданный способ бросить курить
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 156 курильщиков. Им показывали пачки сигарет, на которых были снимки с подписью "Так люди смотрят на курильщиков". На одной группе фотографий были люди с нейтральным выражением лица, на другой – с гримасой отвращения.
Социологи выяснили, что многие испытуемые чувствовали себя некомфортно после того, как стали использовать такие упаковки. Они признались, что у них уменьшилось желание выкурить сигарету. Ученые уверены, что в будущем это может подтолкнуть их к окончательному отказу от пагубной привычки.
Однако этот метод оказался эффективен не для всех. Некоторые заядлые курильщики остались равнодушны к осуждению общества, передает Journal of Consumer Affairs.
Ранее специалисты из Калифорнии сообщили о создании вакцины, которая поможет избавиться от табачной зависимости. Они провели эксперимент на крысах, в кровь которых регулярно поступал никотин. После введения новой вакцины уровень никотина у грызунов стал ниже и у них исчезли симптомы беспокойства и агрессивности.
Эксперты отметили, что новая прививка действует только в крови и не затрагивает головной мозг, что значительно уменьшает количество побочных эффектов. "Такой подход чрезвычайно интересен, поскольку может снизить зависимость от никотина без тяжелых симптомов отмены", – сказал один из ученых.
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