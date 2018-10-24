Прививка поможет навсегда бросить курить

Ученые из Калифорнии сообщили о создании вакцины, которая поможет избавиться от табачной зависимости. Доклад был опубликован в научном журнале Science Advances.

Группа исследователей, возглавляемая профессором Оливье Георгом, провела эксперимент на крысах. В течение 12 дней в кровь животных поступал никотин. Грызунов помещали в камеру, где они могли получить дозу никотина, нажав на специальную педаль.

У животных стала быстро развиваться зависимость от никотина. Крысы продолжали нажимать на педаль даже после того, как получали легкий разряд тока. Затем доза никотина выросла и была сопоставима с 20 сигаретами. Животные получали ее раз в два дня.

После этого крысам начали вводить препарат на основе белка NicA2-J1. Уровень никотина в крови грызунов стал ниже, у них исчезли симптомы беспокойства и агрессивности, которые исследователи наблюдали прежде. Более того, животные отказывались от новой дозы.

Эксперты отметили, что новая прививка действует только в крови и не затрагивает головной мозг, что значительно уменьшает количество побочных эффектов. "Такой подход чрезвычайно интересен, поскольку может снизить зависимость от никотина без тяжелых симптомов отмены", – сказал Оливье Георг.

Недавно ученые из Университета Невады и Института исследования пустыни заявили, что электронные сигареты представляют такую же опасность для здоровья, как и обычные. В легкие человека попадают различные вредные вещества после курения таких сигарет.