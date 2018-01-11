Найдено простое средство для борьбы с раком

Лучшая профилактика некоторых видов рака – употребление большого количества овощей и фруктов. Вывод британских ученых основан на материалах масштабного исследования.

Колоректальный рак – заболевание, от которого ежегодно в мире погибают около 800 тысяч человек. Однако медики выяснили, что бороться с ним можно, а еще легче предупреждать развитие болезни. Для этого надо просто употреблять в пищу овощи, фрукты, крупы и другие продукты, богатые клетчаткой.

Британские ученые исследовали активность ферментирующих бактерий пищеварительного тракта, обитающих в толстом кишечнике. Как выяснили сотрудники Института Бабрахама, при ферментации богатых клетчаткой продуктов эти бактерии выделяют особые вещества, которые оказывают противовоспалительный и противораковый эффект, передает "Утро.Ру".

По словам ученых, речь идет о соединениях класса короткоцепочечных жирных кислот. "Эти синтезируемые бактериями вещества могут ацетилировать ДНК с высокой результативностью – в итоге происходит модификация активности генов и саморегуляция организма", – пишет издание Science Alert. Врачи подчеркивают, что концентрация полезных ферментов резко понижалась, когда в организм подопытных мышей исследователи вводили антибиотики.

Пользу овощей и других насыщенных клетчаткой продуктов ученые подтверждали экспериментально не раз. Так, по мнению китайских специалистов, регулярное употребление в пищу таких овощей, как капуста, брокколи, репа, редис и руккола, а также других растений, принадлежащих к семейству крестоцветных, способно значительно ускорить процесс выздоровления женщин, страдающих от рака молочных желез.