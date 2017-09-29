Ученые признали онлайн-шопинг вредным для здоровья

Ученые выяснили, что злоупотребление интернет-шопингом приводит к разрушению мышц. Эксперты связывают это с тем, что людям не приходится носить сумки.

Несмотря на то что Сеть существенно облегчила людям жизнь, она же и разрушает их здоровье. Человек постепенно лишается последних физических нагрузок, которые так необходимы для нормальной жизни.

Физиотерапевты уверяют, что переноска сумок с продуктами – одно из упражнений, которое позволяет взрослым людям оставаться в хорошей спортивной форме и сохранять здоровье в пожилом возрасте. Ведь по мере старения организма у человека развивается саркопения – заболевание, при котором мышцы слабеют и уменьшаются.

Популяризация сервисов по доставке еды способствует развитию этого недуга, люди слабеют. Вместо того, чтобы пойти в магазин и приобрести необходимое самостоятельно, тем самым совместив аэробные нагрузки в виде ходьбы с анаэробными – поднятием тяжестей, потребители предпочитают, чтоб им все принесли домой.

Подобные сервисы набирают всю большую популярность – только в Великобритании количество людей, которые практически все приобретают через интернет, стремительно растет. В 2014 году таких было всего 7%, а в 2016-м – уже 14%. Каждый седьмой житель страны не посещает магазины. В США ситуация еще хуже: там приблизительно 25% семей занимаются онлайн-шопингом.

В России покупки в Сети совершают 29% населения, однако заказывают продукты на дом немногие – только 2% опрошенных ВЦИОМом респондентов. Согласно исследованию социологов, 36% россиян не собираются покупать продукты по интернету.

Стоит заметить, что годом ранее такой ответ дали 37% опрошенных. При покупке продуктов питания человеку важно оценить их вид, запах, комментирует результаты исследования партнер компании Retail Training Group Елена Комкова.