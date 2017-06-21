Болезни научились предсказывать по месяцу рождения

Ученые из Университета Аликанте (Испания) выявили связь между 27 хроническими заболеваниями и месяцем рождения. Этому предшествовало масштабное статистическое исследование.

Эксперты назвали причины наблюдаемых закономерностей. Среди них – доступ беременных женщин и новорожденных к солнечному свету, а также сезонные заболевания и колебания температуры.

В результате исследования оказалось, что женщины, появившиеся на свет в июне, на 33% реже страдают мигренью и на 35% меньше сталкиваются с проблемами, связанными с менопаузой, чем остальные. Представительницы прекрасного пола, рожденные в июле, на 27% чаще имеют высокое артериальное давление и на 40% чаще страдают недержанием мочи.

Что касается мужчин, то специалисты выяснили, что августовские именинники примерно вдвое чаще болеют астмой, чем появившиеся на свет в начале года. А вот те, кто отмечает день рождения в июне, по сравнению со средними показателями на 34% реже страдают депрессией и на 22% меньше сталкиваются с болями в нижней части спины, передает Lenta.ru.

Есть и закономерности, справедливые для представителей обоих полов. Так, люди, чьи дни рождения выпали на сентябрь, примерно в три раза чаще имеют проблемы с щитовидной железой по сравнению с теми, кто появился на свет в январе.

Напомним, ранее сотрудники НИИ гигиены и охраны здоровья детей озаботились состоянием российских старшеклассников. Результаты исследования показали, что абсолютно здоровыми можно признать только 4% учащихся. Исследование проводилось в течение десяти лет, в 2005-2015 годах.