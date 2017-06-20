В России исчезают абсолютно здоровые старшеклассники

Сотрудники НИИ гигиены и охраны здоровья детей озаботились состоянием российских старшеклассников. Результаты исследования показали, что абсолютно здоровыми можно признать только 4% учащихся старшей школы.

У подростков развиваются близорукость, язвенная болезнь и сколиоз, пишет газета "Известия". Ухудшает их здоровье и ЕГЭ: чем ближе испытание, тем чаще у школьников наблюдаются симптомы тревоги, расстройства и даже депрессии, отметили ученые. Исследование проводилось в течение десяти лет, в 2005-2015 годах.