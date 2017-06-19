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Здоровье

Пять главных мифов о беременности

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
По статистике только 10% женщин переживают боль во время родов. А боятся – все. На самом деле в момент рождения ребенка мышцы роженицы растягиваются настолько, что чувствительность нервных окончаний блокируется. Поэтому роды сопровождаются неприятными ощущениями, но не болью. Dni.Ru разбирались, какие ни на чем не основанные легенды сопровождают беременность.
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САМОЕ ГЛАВНОЕ – МОЛЧАТЬ

Это примета встречается практически у всех народов. Даже самый ярые скептики и рационалисты о пополнении в семье молчат, как партизаны. Прежде всего, боятся дурных мыслей завистников. Современные женщины, как и их прапрабабушки, сообщают о своем положении только самым близким. В старину считалось, что беременную могут сглазить. Даже повивальная бабка шла к роженице огородами, чтобы никто не заметил и не наговорил на тяжелые роды. В соблюдении этого правила есть доля здравого смысла: многие на всякий случай скрывают беременность, но только пока велик риск ее прерывания. То есть до тех пор, пока не видно живота. Но потом своим положением нужно гордиться и всячески привлекать к себе внимание, чтобы оберегали и заботились даже случайные прохожие.

НЕЛЬЗЯ САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ

Возможно, действительно, не стоит начинать учиться водить или практиковать экстремальное вождение. Но если женщина – уверенный автомобилист, нет никакой необходимости пересаживаться на общественный транспорт. Сейчас для беременных продают специальные ремни безопасности, не допускающие излишнего давления.

НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

Большое заблуждение, что все девять месяцев женщины должны лежать на диване, сдувать с себя пылинки, физических упражнений не делать. Медики напоминают, беременность – не болезнь. Строгие ограничения необходимы лишь тем женщинам, у кого существует опасность выкидыша. Лежание в кровати, в четырех стенах не скажется благотворно ни на чьем здоровье – ни матери, ни ребенка. Конечно, активно прыгать с вышки и скакать на коне не рекомендуется. Но плавать и гулять на свежем воздухе – очень даже полезно. Полезны и специальные программы для беременных – йога или гимнастика. Будущим мамам стоит отказаться от качания пресса, прыжков, парашюта, велотренажеров, роликов и горных лыж.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Nekrasov

НЕЛЬЗЯ СТРИЧЬСЯ И КРАСИТЬ ВОЛОСЫ

Многие говорят, что краска не ляжет на волосы, отберешь силу у будущего ребенка и вообще – это просто вредно. Но медики уверены, краска не вредна, если это нормальная современная краска хорошего производителя. Проживая в городе, мы ежедневно сталкиваемся с куда более вредными веществами. Наш организм защищает иммунитет, а малыша – плацента, которая не подпускает к нему никакие вредные вещества. Если не хотите посещать салоны, где обилие химических запахов может негативно сказаться на вашем самочувствии, можно устроить парикмахерскую на дому. Ходить лохматой и некрасивой значительно хуже и для самочувствия, и для самооценки.

НУЖНО БОЛЬШЕ ЕСТЬ, ОСОБЕННО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Заботливые родственники предлагают будущей маме питаться за двоих. И многие воспринимают подобные советы буквально. А вот этого делать как раз не стоит. Врачи настаивают, что никакой пользы от переедания нет. Ребенок не требует такого же количества калорий, как взрослый человек. Следует обращать внимание на качество еды, а не на ее количество. Двойные порции просто-напросто грозят ожирением. А переедание сладкого и соленого обязательно проявит себя сильными отеками. Переизбыток молочных продуктов может негативно отразится на почках, которые у беременных и без того работают в большом напряжении. 

Фото: GLOBAL LOOK press

Для самых суеверных напомним народные приметы: нельзя ходить на чужой огород, перепрыгивать через канаву, вязать и шить на заходе солнца, быть недовольной большим животом, говорить о том, какого пола ребенка хочешь, отказывать себе в любви, приходить из леса с неполным лукошком, осуждать кого-либо, есть тайком, есть на ходу, употреблять в пищу зайчатину, ходить на кладбище, носить дрова в подоле, пинать котов, шить по праздникам и воскресеньям, запрокидывать голову, когда пьешь, хвататься в испуге за лицо, смотреть на пожар и калек, говорить кому-то "пошел вон", крестить детей, давать чужим прикасаться к животу, есть мясо в пятницу, гадать, фотографироваться, брать чужого, сидеть близко к огню, носить юбку выше колен... 

Во что верить, а во что нет – дело каждого. Главное, помните – здоровье, спокойствие и гармония вас и вашего малыша – только в ваших руках. 


Автор: Татьяна Туманова19 июня 2017, 20:15

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