Кровь младенцев спасет от рака

Ученые сделали неожиданное открытие о целительной способности крови молодых людей. Как выяснилось, ее переливание в организм пожилых пациентов снижает вероятность развития рака.

Согласно результатам исследования, "свежая" кровь омолаживает клетки организма пожилых людей, передает New Scientist. Также подобная процедура снижает вероятность появления онкологии и болезни Альцгеймера. У ряда испытуемых на ранней и поздней стадии развития заболевания наблюдалось улучшение самочувствия.

В частности, в организме подопытных снизилась концентрация молекул, свидетельствующих о возможных сбоях в организме. Например, уровень холестерина в их крови снизился на 10%, а маркеров рака – на 20%. Количество молекул, указывающих на возможность развития болезни Альцгеймера, также снизилось на 20%.

Примечательно, что за участие в эксперименте пожилые люди заплатили ученому Джессу Кармазину по восемь тысяч долларов США, при этом они взяли на себя все риски появления побочных эффектов после переливания "молодой" крови. Всего в исследовании приняли участие 600 человек.

Щас начнут младенцев богатеем на кровь продавать. Поаккуратнее с таким контентом���� — Соня Исаченкова (@Vsegdaxoposho) 1 июня 2017 г.

Отметим, что исследование Кармазина подвергается критике как с научной, так и с этической точки зрения. В частности, ученые отметили, что кровь младенцев может оказаться плацебо, так как автор открытия не выделил целевую группу подопытных и, следовательно, не мог отличить реальное улучшение состояния здоровья испытуемых от самовнушения. Более того, результаты экспериментов не показывают, действительно ли процедура ведет к омоложению клеток, или же она лишь замедляет процесс старения.

Недаром же существует устоявшееся выражение о крови младенцев и девственниц *набирает объявление "срочно нужна кровь" * — А (@Elcomunista77) 1 июня 2017 г.

Напомним, ранее эксперты сообщили, что в России около 2,5 миллиона россиян с онкологическими заболеваниями живут с высоким риском летального исхода. При этом в среднем ежегодно смертельно опасным недугом заболевают около 500 тысяч человек, а умирают почти 280 тысяч пациентов.