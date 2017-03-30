Неоправданный риск домашних родов

Женщины, которым повезло иметь удачный опыт домашних родов, однозначно выступают за них. Однако ключевое слово в данном утверждении – "повезло". И о своих неудачных родах, завершившихся гибелью младенца, решаются рассказать немногие. Если же попытка родить в домашних условиях привела к смерти роженицы, то никаких свидетельств этого в Сети и вовсе не остается.

Домашние роды – один из самых дискуссионных вопросов на "мамских" форумах в Сети. Со стороны они выглядят скорее модным веянием. Молодые мамы рассказывают, как спокойно и комфортно проходили у них схватки и потуги в родных стенах, под звуки музыки, при свечах и аромалампах, в окружении близких. Эти счастливые роженицы пребывают в уверенности, что беременность и роды – абсолютно естественный процесс, и наблюдение врача во время них совершенно излишне.

Конечно, абсолютно здоровая и хорошо подготовленная женщина может родить где угодно. Зачастую акушерки, практикующие на дому, рассчитывают на то, что здоровая женщина с нормальным течением беременности и так, скорее всего, благополучно разрешится от бремени. А если нет – свою вину домашняя повитуха не признает и ответственности, скорее всего, избежит.

"Женщины действительно когда-то из века в век рожали дома, на сеновале и даже в поле. До того, как появились роддома, смертность детей составляла 30% из-за обвития пуповиной, асфиксии в родах, отслоения плаценты, а сейчас умирает не более десяти младенцев на тысячу", – утверждает в своей программе "Школа доктора Комаровского", выходящей на телеканале "Интер", врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, роды дома увеличивают риск гибели младенца и возникновения серьезных проблем как минимум в два раза. "Это самая мягкая цифра... Если роды пошли неудачно дома, а потом ребенок или мама погибли в роддоме, то это не называется домашними родами – это называется родами в больнице. А по другой статистике роды на дому заканчиваются неблагополучно в три-четыре раза чаще, чем роды в стационаре. Но вся подлость подобных разговоров в том, что эту статистику вам не показывают, потому что от вашего решения зависит благосостояние духовных отцов домашнего акушерства", – говорит доктор.

"Мне вообще непонятно, по какому праву один человек сознательно ставит под угрозу жизнь другого человека. Вы действительно можете делать со своим организмом что угодно – прыгать с балкона,переходить улицу на красный свет, нырять в прорубь. Но какое вы имеет право рисковать вашим ребенком? Вы можете творить что угодно, но ставить под угрозу жизнь вашего ребенка не имеете права", – убежден Комаровский.



Действительно, опытные врачи никогда не посоветуют беременной женщине рожать дома. Профессиональные медики убеждены: минусы этой авантюрной затеи и неоправданный риск с лихвой перевешивают любые аргументы "за". Чтобы разобраться, почему врачи настаивают на том, что рожать нужно в родовспомогательном учреждении, Dni.Ru обратились за разъяснениями к специалистам.



Не запрещено или не разрешено?

Психолог, член Ассоциации целителей России, консультант по духовному акушерству Наталья Велизарова отдает предпочтение родам в домашних условиях, но под присмотром акушера. По ее мнению, это возможно лишь в том случае, если будущие родители достаточно подготовлены к этому событию. Речь идет о психофизиологической, эмоциональной подготовке и знании некоторых приемов, объясняет эксперт.

Так, во время домашних родов женщина должна уметь правильно дышать и удерживать дыхание; иметь подготовленное к родам тело – гибкие и подвижные суставы, особенно тазобедренные, эластичную мускулатуру живота и тазовой области, чтобы обеспечить максимально комфортные безболезненные роды; знать и понимать точки акупунктуры, на которые нужно воздействовать, чтобы активизировать родовую деятельность; находиться в состоянии определенной медитации, чтобы пережить экстаз от родов. "Будущий отец так же должен быть подготовлен, и не просто морально поддерживать роженицу, а максимально участвовать в поддержании состояния медитации", – отметила Велизарова.

Некоторое время назад ученые из США обнародовали результаты масштабного исследования почти 350 тысяч плановых домашних родов и более 200 тысяч плановых родов в медицинских учреждениях. Выяснилось, что при домашних родах риск смерти ребенка вдвое превышает аналогичный показатель при родах в стационаре.



На материнских курсах вам показывают американскую сравнительную статистику процента смертности во время родов в больнице и на дому. И знаете, почему на дому умерших меньше, а в больнице больше? Потому что когда во время домашних родов случается катастрофа, спасать людей везут в медицинский центр, и там они нередко умирают, потому что поздно уже что-то делать – время упущено.

Несмотря на то, что с правовой точки зрения вопрос с родами на дому до сих пор не отрегулирован, на законодательном уровне этот процесс не запрещен. То есть в российском законодательстве нет статьи, запрещающей будущим родителям выбирать роды вне медицинских учреждений.

Однако при этом закон не дает права врачу или акушеру медучреждения, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, оказывать медицинскую поддержку на дому. Таким образом, у домашних акушерок на руках нет – и не может быть – лицензии, потому что в России этот вид предпринимательской деятельности является нелицензируемой.

Фактически, домашние акушерки ведут свою деятельность незаконно. Несмотря на это, многие супружеские пары принимают решение в пользу родов на дому, предпочитая их родам в стенах медицинских учреждений.

Подводные камни



В старину единственным абсолютно достоверным признаком беременности у женщин было явное шевеление плода. О своем "интересном положении" русские крестьянки, как правило, узнавали достаточно поздно. Из века век женщины рожали дома, а если не успевали туда добежать, то на сеновале и даже в поле.

Ни о какой массовой квалифицированной медицинской помощи тогда и речи не было. Не удивительно, что в таких родах выживали далеко не все младенцы. Увы, опытные акушеры и гинекологи не понаслышке знают, какие осложнения могут возникнуть во время родов.

Существует ряд случаев, когда даже опытная домашняя акушерка может оказаться бессильна. Например, при клинически узком тазе у женщины ребенок после множества попыток не может выйти наружу, и тогда спасти малыша может лишь кесарево сечение.

При отслойке или разрыве плаценты единственно верное решение – переливание крови, возможное только в условиях детской реанимации. Также дома могут возникнуть осложнения, связанные со скоростью течения родов. Затянувшийся на срок более десяти – двенадцати часов после отхождения околоплодных вод процесс связан с высоким риском инфицирования ребенка, поэтому в этом случае медики проводят стимуляцию родов, а иногда и кесарево сечение.

Ситуации бывают разные. У кого-то все прошло благополучно, у кого-то возникли осложнения. Есть много пар, которые очень сильно пожалели, что сделали это дома. "Зачем повергать себя опасности? Лучше рожать в "плохом" роддоме, чем в хорошей обстановке дома. Чтобы ни было – доктор гораздо больше знает и понимает в родовом процессе чем вы, и он сможет быть рядом и оказать помощь", – рассказал Dni.ru акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Шорена Бакашвили.



Фармакология в помощь

Конечно, всем бы хотелось родить естественным путем и без осложнений. Но, к сожалению, даже в самом лучшем роддоме так получается не у всех и не всегда. Чтобы сохранить здоровье, а порой и жизнь матери и малыша, медикам порой приходится корректировать роды разными способами, в том числе – медикаментозными. Общих рекомендаций здесь нет: врач делает это с учетом индивидуальных особенностей конкретной роженицы. В каждом конкретном случае все зависит от состояния ребенка и мамы.

"Я не хочу обезболивания" – это, как правило, до первых схваток. Как только схватки становятся достаточно болезненными, женщины сами просят: "Сделайте что-нибудь, помогите, обезбольте", и в таких ситуациях необходимая помощь оказывается.

Чтобы облегчить состояние роженицы, иногда бывает достаточно снять напряжение гладкой мускулатуры – спазм. С этой целью во время родов используются спазмолитики – например, хорошо всем знакомая но-шпа. Родостимулирующие препараты – ростагландин и окситоцин – также широко применяются в российских роддомах.

Промедол – из лекарственных обезболивающих препаратов, пожалуй, самый мощный и едва ли не единственный, разрешенный в российских роддомах. Однако его не всегда можно назначать. Например, если женщина поступает в роддом поздно – за час–два до рождения ребенка – промедол применять уже нельзя.

В случаях, когда промедол использовать не рекомендовано, можно прибегнуть к эпидуральному обезболиванию. Суть метода в том, что врач-анестезиолог вводит иглу в позвоночный канал над твердой оболочкой спинного мозга, где проходят нервные корешки, и впрыскивает сильнодействующий местный анестетик. Роженица при этом остается в сознании, но не испытывает боли ниже пояса.



Такой метод обезболивания в частности назначают женщинам, у которых беременность протекала с осложнениями. Кроме того, женщины, которые психологически недостаточно подготовились к родам, также зачастую просят у медиков назначить им эпидуральную анестезию.

"не больница, а храм"

Домашние роды – это животрепещущая тема сегодня. Несмотря на большое количество роддомов с разными условиями пребывания – вплоть до палат, оборудованных под комнаты с абсолютно домашней обстановкой, где даже доктора переодеваются в обычную одежду, – до сих пор есть пары, которые предпочитают рожать у себя дома.

Некоторые пары делают это, чтобы вместе присутствовать при появлении на свет своего малыша. Но на сегодняшний день двери роддомов открыты, и если будущий отец предварительно обследуется и сдаст анализы, этого достаточно, чтобы его пустили в родильный зал. Во время родов супруги будут вместе, но под присмотром докторов.

Кроме того, в наши дни роженице вовсе не обязательно долго находиться в роддоме. После двух часов послеродового периода она имеет право написать отказ и уехать домой.

То же самое касается медикаментозного вмешательства во время родов: будущая мама может отказаться от введения ей любого препарата. Однако медики напоминают: есть ситуации в которых отказ совершенно не оправдан и неблагоразумен.

Кроме того, в роддоме с первой секунды после рождения ребенка с ним рядом находится педиатр. Практически во всех роддомах в процессе принятия родов присутствует неонатолог, который в случае необходимости окажет в полном объеме всю необходимую новорожденному помощь, включая реанимационную. А вот во время родов на дому отследить состояние плода – например, контролировать сердцебиение с помощью ЭКГ – невозможно.

Шорена Бакашвили убеждена: домашние роды затея опасная как для ребенка, так и для его мамы. "Есть определенные нюансы, чего хотят избежать пары в родах – например, чтобы не было активного вмешательства, чтобы они были вместе, чтобы какие-то лекарственные препараты не применялись. Но все это сегодня можно обговаривать с лечащим врачом и отказаться от каких-то манипуляций по своему усмотрению – никто вам ничего навязывать не будет", – напоминает специалист.



Но у любой, как здоровой, так и страдающей какими-то заболеваниями, женщины могут случиться осложнения, как в первых родах, так и повторных, и предсказать это иногда очень сложно. Когда все идет хорошо, физиологично, естественным путем, ничто не мешает нормальному протеканию родового процесса – это прекрасно. Но в тот момент, когда случаются какие-то осложнения или угрожающие здоровью плода или матери ситуации, нужна квалифицированная медицинская помощь опытного, грамотного акушера-гинеколога, который сможет оказать помощь.

Уже ради этого стоит идти в роддом, подчеркнула Бакашвили. "Когда роддома только появились, в них рожали богатые женщины, и только они могли получить квалифицированную помощь. Сегодня эту помощь вы можете получить как само собой разумеющееся, и нет никакой необходимости от этого отказываться", – добавила эксперт.

Следует помнить: роды это не конец беременности, а начало новой жизни. "Результат всей беременности и всего родового процесса – не просто избавиться от бремени, а получить здорового доношенного малыша. Девять месяцев ожидания нужно завершить как следует и родить ребеночка в хороших условиях, – говорит Шорена Бакашвили. – Роддом – это не больница, это храм. Наградите себя. Пусть это будет первый раз в жизни, но побывать в роддоме нужно" – убеждена врач.