В чем польза грязелечения

Грязелечение нельзя назвать массовым методом борьбы с болезнями, но в последнее время к нему все чаще обращаются и врачи, и пациенты. Грязь становится популярной в косметологии и даже в борьбе с лишним весом. Dni.Ru раскроют все секреты грязелечения и расскажут, как правильно применять этот метод для оздоровления организма.

Грязелечение применяется с глубокой древности. Во времена, когда в арсенале врачей еще не было химически синтезированных лекарств и уж тем более аппаратов для диагностики заболеваний, эскулапы использовали свойства многих компонентов окружающего мира для борьбы с болезнями. Грязь, созданная природой, и сегодня применяется в медицине.

Конечно, лечебная отличается от той грязи, которую мы видим в лесу или месим колесами автомобилей на проселочной дороге. В грязелечении используется материал из определенных регионов планеты, богатый минералами и другими полезными веществами. Самые популярные грязи, обладающие целебными свойствами, – с Мертвого моря, соленых озер (таких как Эльтон в Волгоградской области или Тамбукан в Ставропольском крае) и торфяных болот. Подразделяются они на иловые, торфяные, сопочные, гидротермальные и сапропелевые.

Лечебная грязь – кладезь органических и минеральных веществ, витаминов образованных в результате деятельности сотен тысяч микроорганизмов – грибов, бактерий, растений и даже животных.

При таком, казалось бы, не очень приятном содержимом и уж совсем неэстетичном виде грязь способна в буквальном смысле творить чудеса. Особенно заметен лечебный эффект в борьбе с кожными заболеваниями и болезнями суставов.





ЧТО ЛЕЧИТЬ?

Грязелечение применяется при заболеваниях различных органов и систем, причем как хронических, так и воспалительных, острых. На первом месте – возрастные болезни опорно-двигательного аппарата: все виды радикулитов, артрозы и артриты, ревматизм. Преимущество грязи при таких заболеваниях – натуральные компоненты. Организм не надо нагружать химией и лекарствами, дающими широкий спектр осложнений.

Лечебная грязь эффективна при лечении болезней ЦНС, как то: при комплексной восстановительной терапии последствий менингоэнцефалита и полиомиелита; большое значение врачи придают этому методу при сглаживании негативных симптомов детского церебрального паралича. Санаторно-курортное грязелечение показано детям, которые часто болеют простудными заболеваниями.

Применяют грязелечение при нарушении обмена веществ и в борьбе с заболеваниями бронхолегочной системы: хронической пневмонии, бронхита и астмы. Показаны грязи и при заболеваниях пищеварительной системы: язвенной болезни, колите, гепатите, панкреатите и холецистите, но только вне фазы обострения.





Очень эффективно грязелечение при лечении заболеваний кожи. К примеру, верное средство в борьбе с псориазом – грязи Мертвого моря. У многих страдающих этой практически неизлечимой болезнью наступает стойкая ремиссия после поездки на берег славящегося целебными свойствами водоема. Экземы, нейродермиты, рубцовые изменения после ожогов или операций – при лечении этих недугов грязелечение также оказалось полезным.

Эффективны грязи и при борьбе с заболеваниями мочеполовой сферы, сердца и сосудов, но здесь требуется осторожность при выборе методов и видов целебного вещества.

В последнее время лечебная грязь активно используется и в косметологических целях: маски применяют для омоложения. Большинство салонов красоты предлагают грязевые обертывания и аппликационное нанесение грязи. Процедуры хорошо дополнять массажем, а саму грязь можно комбинировать с солями, глиной или водорослями.

Комплексный подход способствует полному расслаблению мышц, улучшенной циркуляции крови, что в итоге положительно отражается на состоянии кожи, повышает ее тонус и даже поможет решить проблему лишних килограммов. Но не стоит забывать, что без диеты и физических упражнений, конечно, не обойтись.





КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Благодаря комплексному механическому, термическому и химическому воздействию, грязелечение оказывает выраженный стимулирующий эффект. Во время процедур прогреваются не только поверхностные слои кожи, но и глубоко лежащие под ними ткани: в них усиливаются процессы микроциркуляции крови и лимфы, ускоряется метаболизм, быстрее выводятся шлаки и токсины.

При принятии грязевых ванн или аппликаций улучшается микроциркуляция крови в подкожных тканях. Это приводит к активному всасыванию из грязи полезных веществ, которые участвуют в регуляции обменных процессов.

Комплексное воздействие тепла и биологически активных компонентов грязи способствует снятию болевого синдрома и обладает значительным противовоспалительным эффектом.





ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ?

Самый популярный курорт, на котором активно применяется грязелечение, – Мертвое море. Там можно окунуться в полезную грязь практически везде. Множество лечебных учреждений, гостиницы, санатории и пансионаты предлагают все виды этого метода борьбы с болезнями.

Если нет денег на поездку в Израиль или Иорданию, можно отправиться на российские бальнеологические курорты – в Евпаторию, Ессентуки, Пятигорск, в Хакассию, на озеро Эльтон или Тамбукан. Торфяными грязями можно обмазать тело на курортах Западной Украины или в Прибалтике. Лечебная сапропелевая грязь, образующаяся на дне пресных водоемов, распространена в Западной Сибири и в северных районах европейской части России.

Сопочная грязь из вулканов, богатая йодом, бромом и цинком, есть в Азербайджане, Грузии, Туркмении, а также на Южном Сахалине, Таманском полуострове и в Анапе. Источники гидротермальных грязей – вулканы Камчатки, Курильских островов и Италии.

На курортах, бесспорно, можно получить более эффективное, курсовое лечение под контролем специалистов, но сейчас десятки видов грязи можно купить в аптеках или косметических магазинах. Тут главное – не нарваться на подделку или низкокачественный товар. Выбирая лечебную грязь в аптеке, стоит попросить у фармацевта или провизора все сертификаты и сопроводительные документы на выбранные препараты.





КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

Грязелечение, как и любой другой метод борьбы с заболеванием, требует грамотного подхода и полноценного обследования пациента перед процедурами. Мощное активирующее влияние грязей может спровоцировать рост опухолей, что особенно актуально при наличии предраковых заболеваний.

Строгий перечень противопоказаний ни в коем случае нельзя игнорировать, особенно при лечении грязями в домашних условиях: любые воспалительные процессы инфекционного и неинфекционного характера в острой стадии; обострение хронических заболеваний; гипертермия; новообразования, туберкулез, пороки сердца, болезни крови. Особенно осторожно надо относиться к грязелечению во время беременности и в период лактации.

При выборе любого метода или способа лечения необходимо проконсультироваться с врачом!