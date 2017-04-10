Болезни научились выявлять по волосам

Ученые Химического факультета Томского государственного университета создали новую методику спектрального анализа волос, которая должна помочь врачам самых разных специальностей повысить точность диагностики своих пациентов. В основе метода лежит дуговая атомно-эмиссионная спектрометрия с многоканальным анализатором эмиссионных спектров.

"Микроэлементный анализ биосубстрата помогает выявлять серьезные недуги, а при удачном стечении обстоятельств и предупреждать их развитие у пациентов из группы риска", – рассказал один из авторов новой методики, ученый Химического факультета Томского государственного университета Владимир Отмахов. Специалисты отмечают, что при анализе волос можно увидеть признаки заболеваний, которые долгое время протекают скрыто.

При стандартном методе образец для исследования сперва переводят в раствор, после чего изучают его состав. Для этого требуются дорогостоящие реагенты. Новаторы из ХФ ТГУ предлагают сжигать субстрат в специальной камере при температуре 400-450 градусов, после чего изучать уже зольный остаток волос. При таком подходе точность анализа только возрастает, говорится на официальном сайте Томского государственного университета.

Также исследователям удалось получить любопытные результаты при сравнении результатов химического анализа волос и уровня IQ среди студентов ТГУ. В эксперименте приняли участие 50 бакалавров химического факультета. "Все работы – забор материала, подготовку проб и их анализ – студенты проводили самостоятельно в рамках лабораторных работ по спектроскопии", – заметил Владимир Отмахов.

С новой методикой анализа от химиков ТГУ волосы человека больше расскажут врачам о состоянии организма пациентов: https://t.co/7XgDjLGLk7 pic.twitter.com/9VEriMFeCD — ТГУ (@TomskUniversity) 10 апреля 2017 г.

Выяснилось, что чем выше уровень интеллекта, тем меньше уровень содержания олова в организме. Аналогична ситуация и с концентрацией кадмия. Ученые планируют продолжить исследования с применением новой методики. Отметим, египетские коллеги российских ученых также провели исследование, позволяющее делать выводы о состоянии здоровья людей по их волосам.

Впрочем, сложного анализа для этого делать не приходится – достаточно просто поискать на голове у пациента седые волосы. Исследователи из Каирского университета установили, что седина может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, передает РИА ФАН. Также седые волосы могут указывать на воспалительные процессы, гормональные сбои, остановку клеточного роста и даже проблемы с репликацией ДНК.