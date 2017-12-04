Найдено неожиданное средство от астмы

Медики из Великобритании придумали простой способ обезопасить от приступов астмы страдающих этим недугом людей. Они уточнили, что зимой такие инциденты могут случаться практически у 90% больных.

Чтобы предотвратить приступ, специалисты советуют в период холодов носить теплый шарф поверх носа и рта. Поступающий в легкие через носоглотку холодный воздух может спровоцировать сильный рецидив.

В наихудших случаях приступ астмы на холодном воздухе вызывает сильнейшее удушье, после которого не исключен летальный исход, сообщает "Би-би-си". По данным медиков, только за 2016 год от астмы в Великобритании умерли 1410 человек.

Ранее ученые из Университета Вандербильта в Нэшвилле (США) выяснили, что эта болезнь чаще поражает женщин, чем мужчин. Они объяснили причину этого явления.

Как показали исследования, легкие всех астматиков объединяло то, что в них содержалось большое количество так называемых лимфоидных клеток второго типа – одного из ключевых компонентов врожденной иммунной системы. Они отвечают за запуск воспалительной реакции, когда в теле начинают размножаться болезнетворные бактерии.

Оказалось, что женские гормоны не влияли на поведение и развитие этих клеток. А добавление даже небольших количеств тестостерона и его производных подавило лимфоидные клетки – они прекратили размножаться и вызывать воспаления.