Найдено неожиданное средство от астмы
Чтобы предотвратить приступ, специалисты советуют в период холодов носить теплый шарф поверх носа и рта. Поступающий в легкие через носоглотку холодный воздух может спровоцировать сильный рецидив.
В наихудших случаях приступ астмы на холодном воздухе вызывает сильнейшее удушье, после которого не исключен летальный исход, сообщает "Би-би-си". По данным медиков, только за 2016 год от астмы в Великобритании умерли 1410 человек.
Ранее ученые из Университета Вандербильта в Нэшвилле (США) выяснили, что эта болезнь чаще поражает женщин, чем мужчин. Они объяснили причину этого явления.
Как показали исследования, легкие всех астматиков объединяло то, что в них содержалось большое количество так называемых лимфоидных клеток второго типа – одного из ключевых компонентов врожденной иммунной системы. Они отвечают за запуск воспалительной реакции, когда в теле начинают размножаться болезнетворные бактерии.
Оказалось, что женские гормоны не влияли на поведение и развитие этих клеток. А добавление даже небольших количеств тестостерона и его производных подавило лимфоидные клетки – они прекратили размножаться и вызывать воспаления.
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