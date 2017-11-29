Кого чаще поражает астма

Ученые из Университета Вандербильта в Нэшвилле (США) выяснили, что болезнь чаще поражает женщин, чем мужчин. Они объяснили причину этого явления.

Как выяснилось, представительницы слабого пола страдают от астмы примерно в два раза чаще мужчин. При этом их чаще поражают самые серьезные формы этой болезни, чем представителей сильного пола.

Как показали исследования, легкие всех астматиков объединяло то, что в них содержалось большое количество так называемых лимфоидных клеток второго типа – одного из ключевых компонентов врожденной иммунной системы. Они отвечают за запуск воспалительной реакции, когда в теле начинают размножаться болезнетворные бактерии.

Этих клеток, по словам ученых, было заметно больше в легких женщин-астматиков, передает РИА Новости. Это заставило специалистов проверить, как на их поведение влияют половые гормоны, в том числе эстроген и тестостерон.

Оказалось, что женские гормоны никак не влияли на поведение и развитие этих клеток. А добавление даже небольших количеств тестостерона и его производных подавило лимфоидные клетки – они прекратили размножаться и вызывать воспаления. Различия в действии гормонов на иммунную систему, отметили биологи, могут объяснять, почему женщины чаще страдают от астмы, чем мужчины.

Ранее ученые из Университета Бергена в Норвегии выяснили, что у детей, чьи отцы к моменту зачатия были курильщиками, в три раза больше шансов заболеть астмой, чем у детей некурящих мужчин. Специалисты утверждают, что вдыхание мужчиной сварочных дымов тоже увеличивает риск возникновения астмы у потомства.