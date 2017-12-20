Каждому восьмому россиянину грозит страшная смерть

Российские врачи бьют тревогу. Хроническая обструктивная болезнь легких выкашивает россиян.

К концу 2017 года недуг занял четвертое место по уровню смертности в стране. Как сообщают эксперты, каждый восьмой россиянин старше 40 лет скорее всего болен смертельной заразой. По предварительным подсчетам врачей, не меньше восьми миллионов человек попали в группу риска.

Российское Респираторное общество срочно запустило в стране программу "Здоровые легкие". В ее рамках будут обучать врачей выявлять болезнь активнее, а пациентов призывать проходить своевременные обследования, отмечает газета "Московский комсомолец".

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, не только Россия оказалась в зоне риска. В международном рейтинге Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) также располагается на четвертом месте по смертности. Выше только инфекции верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Положение россиян осложняет специфика заболевания: более всего ХОБЛу подвержены курильщики, а наша страна удерживает пятое место по количеству потребителей никотина. При заболевании просветы бронхов сужаются, нарушается обмен газов и происходит постепенное замещение легочной ткани соединительной, что, в конечном итоге, приводит к тому, что пациент задыхается. Врачи говорят, что у тех, кто курит по пачке в день в течение двадцати лет, ХОБЛ со временем практически неизбежна.

При этом, согласно официальной статистике, случаев ХОБЛа в России задокументировано совсем не много. По информации пульмонологов, реальные цифры в 10 раз превышают данные Минздрава. Такое разночтение вызвано тем, что россияне не любят ходить по врачам. Кроме того, далеко не все специалисты могут правильно диагностировать заболевание, основными симптомами которого является обычный кашель и одышка.