Как избавиться от простуды

Зима – время простуд. Dni.Ru собрали несколько методов, которые позволят вылечится от заболевания без врачей.

Для того чтобы поскорее поправится, простудившийся пациент должен соблюдать постельный режим. Чем меньше он выполняет физических действий, тем больше сил остается у организма на борьбу с вредным вирусом. А значит и выздороветь получится быстрее, отмечает портал medikforum.ru.

Кроме того, больному нельзя забывать про лечебные процедуры. Необходимо регулярно промывать полости рта и носа, пить как можно больше жидкости. Лучше всего для лечения подойдут морсы, компоты и настои трав. Они должны быть теплыми, но ни в коем случае не горячими – так можно сильно навредить больному горлу.

На пользу также пойдет чеснок – он поможет быстрее справиться чеснок. Если вдруг по медицинским показаниям больному запрещено употреблять растение в пищу, достаточно будет поставить миску с нарезанными зубчиками чеснока около кровати. Кроме того, нужно как можно чаще проветривать комнату –не позволит человеку дышать зараженным воздухом и будет способствовать скорейшему выздоровлению.

Отметим, что, если простуда все-таки не уходит, нужно обязательно обратиться ко врачу. Самостоятельное лечение должно помочь в короткий срок, а затяжные симптомы могут говорить о том, что у человека что-то более серьезное, чем обычное ОРВИ. Возможно, что без помощи специалиста тут не обойтись.

О еще одном народном методе лечения простуды рассказывал музыкант Вячеслав Бутусов. Фронтмен групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" поделился с подписчиками своего Instagram. Оказывается, избавиться от надоедливой простуды музыканту помог обычный пылесос. О Способе применения бытовой техники в качестве медицинского инструмента он умолчал.