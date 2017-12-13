Как избавиться от простуды
Для того чтобы поскорее поправится, простудившийся пациент должен соблюдать постельный режим. Чем меньше он выполняет физических действий, тем больше сил остается у организма на борьбу с вредным вирусом. А значит и выздороветь получится быстрее, отмечает портал medikforum.ru.
Кроме того, больному нельзя забывать про лечебные процедуры. Необходимо регулярно промывать полости рта и носа, пить как можно больше жидкости. Лучше всего для лечения подойдут морсы, компоты и настои трав. Они должны быть теплыми, но ни в коем случае не горячими – так можно сильно навредить больному горлу.
На пользу также пойдет чеснок – он поможет быстрее справиться чеснок. Если вдруг по медицинским показаниям больному запрещено употреблять растение в пищу, достаточно будет поставить миску с нарезанными зубчиками чеснока около кровати. Кроме того, нужно как можно чаще проветривать комнату –не позволит человеку дышать зараженным воздухом и будет способствовать скорейшему выздоровлению.
Отметим, что, если простуда все-таки не уходит, нужно обязательно обратиться ко врачу. Самостоятельное лечение должно помочь в короткий срок, а затяжные симптомы могут говорить о том, что у человека что-то более серьезное, чем обычное ОРВИ. Возможно, что без помощи специалиста тут не обойтись.
О еще одном народном методе лечения простуды рассказывал музыкант Вячеслав Бутусов. Фронтмен групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" поделился с подписчиками своего Instagram. Оказывается, избавиться от надоедливой простуды музыканту помог обычный пылесос. О Способе применения бытовой техники в качестве медицинского инструмента он умолчал.
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