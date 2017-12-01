Солярии признали смертельно опасными

Бельгийские солярии теперь принимают только посетителей старше 21 года. Вступил в силу закон, запрещающий предоставление таких услуг несовершеннолетним. Солярии признаны опасными для здоровья – наравне с табаком и алкоголем.

Даже если бельгийцу исполнился 21 год, попасть в солярий будет непросто. Надо запастись справкой от врача о том, что кожа перенесет опасную процедуру. Кроме Бельгии, официальный запрет на солярии действует в Бразилии и Австралии.

Проблемой активно занимаются и в России, пока что – на региональном уровне. Региональные минздравы выступают с инициативой ограничить услуги соляриев. Первым шагом в этом направлении стало размещение информационных плакатов в салонах о том, к чему приводит увлечение искусственным загаром.

Солярии в России не проходят процедуру лицензирования, поскольку не относятся ни к медицинским, ни к косметологическим услугам. Медработники по собственной инициативе активизируют работу среди населения, направленную на профилактику распространения онкологических заболеваний.

Однако спрос на солярий был, есть и, похоже будет, хотя на совести искусственного солнца – каждый 20-й случай смерти от рака кожи. Минздрав предупреждает: солярий, как и многое другое вредное – строго с 18 лет, передает РЕН ТВ.

Самым большим злом, способствующим риску развития рака кожи, является воздействие ультрафиолетовых ламп. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. У лиц в возрасте до 25 лет, пользующихся соляриями, риск возникновения рака увеличивается на 102%.