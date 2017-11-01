Названа новая опасность переливания крови
Специалисты из Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) провели эксперимент на мышах. Они соединили кровеносные системы двух грызунов, один из которых был болен. В результате здоровая мышь быстро "подхватила" недуг.
Авторы работы пояснили, что у пациентов с болезнью Альцгеймера в нервной ткани скапливаются особые белки – частицы бета-амилоида. Вместе с кровью эти соединения попадают в мозг здорового организма и начинают там накапливаться.
Это приводит к постепенному разрушению клеток в центре памяти и развитию когнитивных нарушений, свойственных для болезни Альцгеймера. Выявленный эффект справедлив и для человека – он обладает схожей с грызунами ДНК.
Если выводы ученых подтвердятся, подготовка к процедуре переливания будет еще более тщательной. В частности, образцы крови донора станут проверять на наличие белковых бета-амилоидов. Также исследование показало, что развитие болезни Альцгеймера можно замедлить, очистив кровь и периферийные органы пациента от "клеточного мусора".
Ранее нидерландские ученые заявили об опасности переливания крови от беременных. Медики установили, что кровь будущих матерей-доноров увеличивает смертность среди мужчин.
Популярный артист сражается за жизнь
Артист выложил разоблачающее фото
Ирине Аманти удалили щитовидку и отправили на облучение
Девушка объяснила, почему сейчас одна