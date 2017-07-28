Как уберечься от гепатита

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в России число больных и носителей вирусного гепатита составляет около семи миллионов человек. Это каждый двадцатый россиянин.

Гепатит – это воспаление печени, которое вызывается различными факторами: вирусами (гепатиты А, В, С), ядовитыми веществами (алкоголь, лекарственные препараты), аутоиммунными заболеваниями. При этом существует три основных вида гепатита —A, B, C. Их вызывают разные вирусы, и, следовательно, пути заражения тоже различны.



Например, гепатитом А заражаются, как правило, через немытые руки и пищу. Гепатит А или болезнь Боткина – это наиболее распространенная форма вирусного гепатита. Его инкубационный период (от момента заражения до появления первых признаков заболевания) составляет от 7 до 50 дней. Наибольшего распространения гепатит А достигает в странах "третьего мира" с их низким санитарно-гигиеническим уровнем жизни. Наиболее характерный путь передачи вируса – это тесные бытовые контакты между людьми. Поэтому для профилактики следует чаще мыть руки и не есть ничего немытого или грязного.

Гепатит В – гораздо более опасное заболевание. При нем сильно поражается печень. Возбудитель гепатита B – вирус, содержащий ДНК. Наружная оболочка вируса содержит поверхностный антиген – HbsAg, который вызывает образование в организме антител к нему. Понятно, что диагностика вирусного гепатита В основана на обнаружении в сыворотке крови специфических антител. Заражение гепатитом В может происходить через кровь, а также при половых контактах и от матери к плоду.

Наиболее тяжелой формой вирусного гепатита считается гепатит С . Инфекция, обусловленная вирусом гепатита C, может развиться у любого человека и наблюдается чаще у молодых людей. Заражение вирусным гепатитом с чаще всего происходит через кровь – при переливании крови или через нестерильные шприцы.

Во время болезни рекомендован постельный режим, назначается специальная диета с пониженной нагрузкой на печень – стол №5 по Певзнеру (дробное питание малыми порциями, малое количество жиров в пище). Обычно заболевание протекает благоприятно, однако если необходима госпитализация, то ее сроки определяет лечащий врач.